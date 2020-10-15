雷军上榜！《财富》2020 年中国最具影响力的 30 位投资人公布

IT之家10月15日消息 昨日晚间，财富中文网公布了 2020 年中国最具影响力的 30 位投资人。
据悉，《财富》（中文版）与清科研究中心合作进行评选，根据候选人机构类别、管理资金、投资人所投资的企业数量、规模、企业退出回报、被投企业市值，结合投资人市场影响力等综合评选标准，最终评选出 2019 年以来，中国 VC/PE 市场最具影响力的 30 位投资人。
IT之家了解到，榜单第一位为红杉资本全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏。同时，小米集团董事长雷军也登上榜单。《财富》表示：
雷军做天使投资时的“不熟不投，只投人，帮忙不添乱”一直被个人天使们奉为圭臬。如今，他的身份已经超越了连续创业者和天使投资人。
近年来，战投身份的小米投资成为国内 CVC 的重要势力。今年 2 月，石头科技成为小米生态链企业中首家在科创板上市的公司，也是小米生态链的第三个企业 IPO。与此同时，小米产业基金着重“制造的制造”，投资了超过 70 家半导体和智能制造的公司。
具体榜单如下：
|人物
|公司和职位
|沈南鹏
|红杉资本全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人
|李骁军
|IDG资本合伙人
|刘昼
|达晨创投董事长
|程章伦
|华平投资中国区联席总裁
|张磊
|高瓴资本创始人、 董事长
|倪泽望
|深圳市创新投资集团董事长
|厉伟
|松禾资本创始合伙人
|邓锋
|北极光创投创始人、 董事总经理
|郑伟鹤
|同创伟业董事长
|邝子平
|启明创投创始主管合伙人
|包凡
|华兴资本集团董事长兼首席执行官
|张颖
|经纬中国创始管理合伙人
|应文禄
|毅达资本董事长
|许达来
|顺为资本创始合伙人、 首席执行官
|焦震
|鼎晖投资总裁
|李朝晖
|腾讯投资管理合伙人、腾讯集团副总裁
|张震
|高榕资本创始合伙人
|陈浩
|君联资本董事总经理、 总裁
|符绩勋
|GGV纪源资本管理合伙人
|雷军
|小米集团董事长
|阎焱
|赛富投资首席合伙人
|单伟建
|太盟投资集团董事长兼首席执行官
|周炜
|创世伙伴资本创始主管合伙人
|张维
|基石资本董事长
|刘芹
|晨兴资本创始合伙人
|孙强
|TPG集团中国管理合伙人
|陈玮
|东方富海董事长、 创始合伙人
|高国华
|国投创新董事长
|严力
|钟鼎资本创始合伙人、首席执行官
|徐新
|今日资本创始人、总裁