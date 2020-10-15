雷军上榜！《财富》2020 年中国最具影响力的 30 位投资人公布

IT之家10月15日消息 昨日晚间，财富中文网公布了 2020 年中国最具影响力的 30 位投资人。

据悉，《财富》（中文版）与清科研究中心合作进行评选，根据候选人机构类别、管理资金、投资人所投资的企业数量、规模、企业退出回报、被投企业市值，结合投资人市场影响力等综合评选标准，最终评选出 2019 年以来，中国 VC/PE 市场最具影响力的 30 位投资人。

IT之家了解到，榜单第一位为红杉资本全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏。同时，小米集团董事长雷军也登上榜单。《财富》表示：

雷军做天使投资时的“不熟不投，只投人，帮忙不添乱”一直被个人天使们奉为圭臬。如今，他的身份已经超越了连续创业者和天使投资人。 近年来，战投身份的小米投资成为国内 CVC 的重要势力。今年 2 月，石头科技成为小米生态链企业中首家在科创板上市的公司，也是小米生态链的第三个企业 IPO。与此同时，小米产业基金着重“制造的制造”，投资了超过 70 家半导体和智能制造的公司。

具体榜单如下：