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雷军上榜！《财富》2020 年中国最具影响力的 30 位投资人公布

2020/10/15 7:07:49 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家10月15日消息 昨日晚间，财富中文网公布了 2020 年中国最具影响力的 30 位投资人。

据悉，《财富》（中文版）与清科研究中心合作进行评选，根据候选人机构类别、管理资金、投资人所投资的企业数量、规模、企业退出回报、被投企业市值，结合投资人市场影响力等综合评选标准，最终评选出 2019 年以来，中国 VC/PE 市场最具影响力的 30 位投资人。

IT之家了解到，榜单第一位为红杉资本全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏。同时，小米集团董事长雷军也登上榜单。《财富》表示：

雷军做天使投资时的“不熟不投，只投人，帮忙不添乱”一直被个人天使们奉为圭臬。如今，他的身份已经超越了连续创业者和天使投资人。

近年来，战投身份的小米投资成为国内 CVC 的重要势力。今年 2 月，石头科技成为小米生态链企业中首家在科创板上市的公司，也是小米生态链的第三个企业 IPO。与此同时，小米产业基金着重“制造的制造”，投资了超过 70 家半导体和智能制造的公司。

具体榜单如下：

人物公司和职位
沈南鹏红杉资本全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人
李骁军IDG资本合伙人
刘昼达晨创投董事长
程章伦华平投资中国区联席总裁
张磊高瓴资本创始人、 董事长
倪泽望深圳市创新投资集团董事长
厉伟松禾资本创始合伙人
邓锋北极光创投创始人、 董事总经理
郑伟鹤同创伟业董事长
邝子平启明创投创始主管合伙人
包凡华兴资本集团董事长兼首席执行官
张颖经纬中国创始管理合伙人
应文禄毅达资本董事长
许达来顺为资本创始合伙人、 首席执行官
焦震鼎晖投资总裁
李朝晖腾讯投资管理合伙人、腾讯集团副总裁
张震高榕资本创始合伙人
陈浩君联资本董事总经理、 总裁
符绩勋GGV纪源资本管理合伙人
雷军小米集团董事长
阎焱赛富投资首席合伙人
单伟建太盟投资集团董事长兼首席执行官
周炜创世伙伴资本创始主管合伙人
张维基石资本董事长
刘芹晨兴资本创始合伙人
孙强TPG集团中国管理合伙人
陈玮东方富海董事长、 创始合伙人
高国华国投创新董事长
严力钟鼎资本创始合伙人、首席执行官
徐新今日资本创始人、总裁
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关键词：投资雷军

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