贾跃亭前妻甘薇拍卖北京东四环房产，起拍价约 1600 万元

7 月 21 日，据阿里拍卖官网显示，贾跃亭前妻甘薇将拍卖一套位于北京市辛庄一街的豪宅，起拍价为 1545 万元，评估价为 2206 万元。

甘薇拍卖北京东四环房产

甘薇拍卖北京东四环房产

据竞拍公告显示，房产建筑面积为 193.59 平方米，分摊 40.64 平方米，以及车位建筑面积为 48.82 平方米，登记时间分别为 2017 年和 2013 年。

据媒体发现，7 月 8 日，上海高级人民法院网显示，被执行人甘薇因不履行法律文书确定的义务，法院已依法限制其出境。申请执行人为招商银行有限公司上海川北支行，执行标的金额约为 5.33 亿元。裁判文书显示，招商银行川北支行与甘薇之间的诉讼，与 2015 年乐视手机业务（乐视移动）向招行申请的一笔总额 27 亿元的贷款有关。甘薇在此次贷款中，与贾跃亭共同出具了《最高额不可撤销担保书》，承诺对贷款承担连带保证责任。

甘薇与贾跃亭于 2008 年结婚，两人共同育有 3 个孩子。乐视债务危机爆发后，贾跃亭赴美。2020 年 2 月 12 日，贾跃亭甘薇的离婚诉讼曝光，甘薇主动提出离婚诉讼，并已提交索要约 5.71 亿美元（约合 39.8 亿元）财产的证明。截至目前，贾跃亭与甘薇已经接近两年半的时间没有见面。