贾跃亭个人破产内幕曝光：差一点获得中东土豪投资

据外媒报道，随着法庭和债权人批准电动汽车初创企业法拉第未来公司（Faraday Future）创始人贾跃亭的个人破产计划，有关其破产内幕的更多细节开始曝光出来，其中包括该公司开始吸引更多投资者兴趣，甚至差点儿就与中东主权财富基金达成投资协议。

图：电动汽车初创企业法拉第未来公司创始人贾跃亭

2019 年年底，法拉第未来本应与中东一家主权财富基金的代表会面，讨论一项投资，这项投资可能有助于这家陷入困境的电动汽车初创企业摆脱其持续的财务困境。但在贾跃亭依据破产法第 11 章提起的破产申请文字记录显示，在他申请个人破产以解决数十亿美元个人债务后不久，该财富基金撤回了投资意向。

贾跃亭的律师在 2019 年 12 月对法官说 :“我们受到一个政府实体的邀请去中东会见一个主权基金的代表，但当我们提交破产申请，公司财政问题变得明显的那一刻，法拉第未来再没有受到邀请。”

贾跃亭的律师在听证会上发言，并没有具体说明哪家中东主权财富基金对其投资有兴趣，法拉第未来的发言人也拒绝置评。沙特公共投资基金已经持有另一家电动汽车初创公司 Lucid Motors 的多数股权，而阿联酋和科威特的主权基金规模甚至更大。法拉第未来的通讯主管约翰 · 席林（John Schilling）拒绝对此发表评论，称 “这是有关投资者讨论的机密信息。”

但不管投资者是谁，中东对法拉第未来的兴趣只是贾跃亭破产过程中曝光的众多事实之一。贾跃亭的破产过程持续了 7 个月，直到今年 5 月份得到众多债权人和法院的批准。以下是其破产内幕中几个重要细节：

1. 贾跃亭告诉债权人，法拉第未来吸引了很多人的兴趣

尽管法拉第未来遇到了很多麻烦，包括大量人才被竞争对手挖走，但该公司坚称，自 2014 年以来为 FF91 电动 SUV 开发的专利技术价值不菲。该公司还表示，一旦财务问题和贾跃亭破产事宜得到解决，投资者或合作伙伴将会蜂拥而来。虽然贾跃亭的破产确实阻碍了交易，但他在 4 月份的时候告诉债权人，法拉第未来终于激起众多投资者的兴趣。

根据一份陈述，贾跃亭的律师团队告诉债权人，法拉第未来 “正在与中东的几个潜在投资者进行投资意向谈判”，该公司 “也正在与 20 多个潜在债务投资者合作”以提供短期融资，甚至 “正在努力申请美国政府贷款”。他的律师团队还表示，法拉第未来 “正在与中国三个省会政府就建立总部进行谈判”，该公司 “正在与中国两家主要原始设备制造商就合作事宜进行密切沟通”。

法拉第未来可能会吸引更多投资者的兴趣，这并不令人感到奇怪。去年晚些时候就有报道称，该公司曾一度与菲亚特克莱斯勒汽车公司进行过谈判。电动汽车公司也再次成为各种规模投资交易的热门目标，比如 Rivian 继续筹集大量资金，零排放卡车运输公司 Nikola 最近与 Fisker 的反向合并交易中筹集数亿美元。许多电动汽车公司正排队等待上市，甚至 Karma Automotive 已经获得 1 亿美元融资。

席林说 :“我可以肯定地说，随着法拉第未来继续朝着交付 FF91 的方向前进，我们正在与不同的组织进行讨论，讨论的性质和程度都是保密的，所以我不能透露任何进一步的细节。”

2. 法拉第未来在洛杉矶为其新任 CEO 提供价值数百万美元的住宅

2019 年 9 月，贾跃亭卸任法拉第未来首席执行官，由卡斯滕 · 布雷菲尔德 (Carsten Breitfeld)接任，法拉第未来走上了一条通往正统的新道路。作为前宝马高管，布雷菲尔德在业界有着广泛的人脉，他帮助创建了另一家电动汽车初创公司拜腾。在新冠疫情爆发之前，该公司几乎已经接近投产。

布雷菲尔德去年接受采访时称，他告诉贾跃亭，只有当他被任命为法拉第未来首席执行官时，他才会选择加盟。但作为交换，布雷菲尔德得到的不只是头衔，因为根据破产案的说法，布雷菲尔德现在住在贾跃亭的合伙人所拥有的价值数百万美元的住宅里。

不过，目前还不清楚具体是哪座房子。贾跃亭的律师说：“布雷菲尔德接受首席执行官职位的部分考虑是，他会住在 Marguerite Properties 的其中一处住宅。”他指的是 Rancho Palos Verdes 玛格丽特大道上价值数百万美元的海滨豪宅。贾跃亭曾利用这些豪宅为法拉第未来高管提供住所，举办派对，并在资金紧张时充当贷款抵押品。但布雷菲尔德最近在推特上发布了一张照片，照片拍摄地点是法拉第未来副总裁邓超英位于内陆一处价值 200 万美元的豪宅外。

在一封电子邮件中，席林说布莱菲尔德住在 “法拉第未来租下的一处房产里，那里作为他们搬迁福利的一部分提供给高管使用。”布雷菲尔德之前住在硅谷，在为拜顿工作期间经常去德国和中国，但去年他称，为了方便在法拉第未来工作，他搬到了洛杉矶。

他说：“我毁掉了所有后路，离开了我在慕尼黑的家，离开了我在世界上所有的东西，我和儿子搬到了这里，现在我住在这里。这里比硅谷好多了。在硅谷，如果你喜欢技术，你会遇到很多技术人员，这是非常令人兴奋的。但从生活角度来看，那里简直太无聊了。这里离大海很近，我非常喜欢大海，生活质量也好多了。”

3. 法拉第未来帮助资助贾跃亭破产

法拉第未来在其存在的大部分时间里一直处于资金短缺的状态。但自从该公司在 2018 年与主要投资者中国恒大分道扬镳以来，资金更是特别紧张。这种分裂导致了数百人被裁员和无薪休假，情况最终变得非常糟糕，以至于法拉第未来在 2019 年出售了自己的总部，以获得一些现金。

然而，贾跃亭的破产是由法拉第未来主要控股公司之一太平洋科技公司 (Pacific Technology)资助的。在这个过程开始的时候，他从太平洋科技公司借了 270 万美元，在今年早些时候案件结束的时候，他共从该公司借了 640 万美元的 “债务人占有”贷款。

贾跃亭的律师最初表示，这是因为法拉第未来公司提供了最宽容的贷款条件。换句话说，不出所料，其他贷款机构希望在向一个背负数十亿美元个人债务的人提供贷款时得到更好的保护或更多的回报。但他们最终承认，贾跃亭已经无路可走。

如果法拉第未来成功地筹集到新的资金并投入生产，贾跃亭的债权人现在肯定会受益，因为他们在批准他的破产计划时，同意将债权换成一个信托公司的股份，如果这家初创公司上市或出售，信托公司就会向他们支付费用。在上个月发表的一封信中，曾经做过推销员的贾跃亭把自己遇到的许多麻烦视为积极因素。他写道：“我坚信，过去的成功和失败将是法拉第未来成功的宝贵经验。我已经从过去的错误中学到了很多，我希望不会再重蹈覆辙。”