诺基亚贝尔总裁：全系 5G 产品序列，强势回归中国 5G 市场

10 月 14 日，以 “网融万物 智向未来”为主题的 “2020 年中国国际信息通信展览会”在北京国家会议中心隆重开幕。作为展会的最重要环节，ICT 领袖论坛同期举行。

在论坛上，诺基亚贝尔总裁马博策作了题为《5G 回归与突破》的主题演讲。

马博策坦诚，对于诺基亚贝尔而言，2020 年的确面临着非常重大的挑战；但诺基亚贝尔已经做好了强势回归的准备，“我们会通过一系列 5G 产品序列来回归市场。”

在无线侧，诺基亚贝尔将以全频段的 5G 产品组合，全面回归 5G 市场，进一步助推运营商，快速部署国家新基建。为充分满足中国运营商的全面建设需求，诺基亚贝尔已经发布了 2.6G/700M、3.5G/2.1G/1.8GHz 全频段产品系列，这些产品涵盖 64T/32T/8T/4T 等各种通道类型，全面满足中国建设场景需要，将能协助运营商，快速灵活响应国家新基建任务。在此次展会上，诺基亚贝尔展示了 12 款最新的无线模块，能够适用于中国不同的 5G 场景。

比如在毫米波上，在 IMT-2020(5G)推进组所组织的中国 5G 增强技术研发试验毫米波测试中，诺基亚贝尔在怀柔 IMT-2020 5G 试验外场中首家成功展示毫米波 4Gbps 峰值性能。在电信软件层面，诺基亚在核心网、网络切片、OSS、网络自动化等方面都有着完整的产品布局。

在 F5G 领域，随着千兆全光网络成为新基建在信息基础设施领域的重要发展方向，诺基亚贝尔将支持运营商的千兆网络建设，提供高质量，低时延，成本优化的各种连接能力。

诺基亚贝尔通过引入 Quilion 芯片在光网实现更好的 5G 传输，通过 SDAN 将千兆光网引入云化，通过 5G FASTMILE 在 5G 网络上提供超宽带的使用体验，这将帮助运营商提升千兆光网的管道能力，平滑实现网络重构，满足 5G 时代对各项新业务的灵活承载和高效运维能力。此外，诺基亚还推出了 Wi-Fi 6 MESH 新产品组合，可以支持更多全千兆或三千兆应用场景。

在企业级市场，诺基亚贝尔与众多中国企业建立了合作伙伴关系，来提供网络解决方案。诺基亚贝尔目前已经为 13 家中国互联网公司，以及多家大型国企提供网络解决方案。

“这些都为我们奠定了很好的基础，共同组建了我们的大平台，诺基亚贝尔有了一个很好的起点，让我们能够随时准备好迎接 5G 的崛起。在后疫情时代，5G 已经开始复苏，未来我们也将一起关注中国 5G 业务的发展。”马博策说。