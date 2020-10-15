达人用 700 多个土豆发电，成功运行《毁灭战士》

IT之家 10 月 15 日消息 此前已经有达人成功在打印机、智能手表、数码相机上，甚至在 ATM 上运行《毁灭战士（DOOM）》游戏，但是这些硬件都是从传统来源获得电力，现在就有达人成功用土豆发电来玩《毁灭战士》。

大多数人应该知道土豆可以用来发电，把一些锌和铜塞进土豆里，土豆就像一个化学电池，只要有足够多的土豆，就可以用它们来给一些东西供电。

需要多少个土豆才能产生足够的电力来运行《毁灭战士》呢？YouTuber Equalo 在他那满是土豆的车库里度过了几个漫长的日日夜夜，他决定找出答案。

IT之家了解到，Equalo 一开始想让《毁灭战士》在 Raspberry Pi Zero 上运行，他计算出需要大约 770 片土豆才能产生 100-120 毫安和 5 伏的电压。他把 100 磅土豆带回家，把它们煮熟（这样可以增加电流），切成片，然后把它们接好。

然后他把 Raspberry Pi 插上了电源，但是还是失败了。尽管从土豆片中产生了足够的电流，但这台小电脑还是无法启动。

但 Equalo 还没有准备好放弃，在接下来的几天修修补补中，所有这些煮熟的土豆开始产生更多的电力了，但它们同时也开始长出霉菌，最后 Equalo 不得不放弃 Raspberry Pi，决定尝试给 TI-84 图形计算器供电来玩《毁灭战士》。

他取出 TI-84 图形计算器的电池，接上又大又臭又烂的土豆电池。终于，成功了！经过六天的劳动和忍受满车库的土豆臭味，《毁灭战士》成功使用 100% 的土豆供电运行了。