马斯克：特斯拉今年产量目标 50 万，四季度要努力

近日，据特斯拉的内部电子邮件显示，该公司首席执行官伊隆 · 马斯克（Elon Musk）告诉员工称，今年目标生产 50 万辆电动汽车。

今年 1 月份，特斯拉曾表示，该公司在 2020 年应该可以轻松交付 50 多万辆汽车。尽管后来疫情暴发，但特斯拉并未调整年初时候的生产预期。

“一切都看第四季度了。大家一定要想尽一切办法提高产量（同时也要提高质量），”马斯克在邮件中写道。

这类邮件在特斯拉已成为一种惯例。马斯克每季度都会发送一封这样的邮件，透露公司目标和潜在的新纪录。

此前，特斯拉曾表示，该公司在今年第三季度一共交付了 139300 辆汽车，创下特斯拉季度交付量的新纪录。但特斯拉的股价仍旧有所下滑，因为部分分析师怀疑特斯拉是否有能力实现年初定下的目标。

如果要实现 50 万辆汽车的生产目标，特斯拉就必须在第四季度将交付量提升至近 182000 辆。不过特斯拉在上海的超级工厂为该公司提高交付量提供了极大的支持。上海超级工厂也是目前该公司在加州以外的唯一一处汽车生产工厂。

去年 12 月，特斯拉开始交付上海超级工厂生产的 Model 3 电动汽车，并表示目标让该工厂在今年生产 15 万辆 Model 3。