外媒：苹果 5G 新机 iPhone 12 能否成功，中国消费者是关键

IT之家10月15日消息 昨日，苹果正式发布了 iPhone 12 系列新机，全系支持 5G，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 与 iPhone 12 Pro Max。
市场预计，中国市场对这款苹果年度手机将拥有举足轻重的影响力。外媒 CNBC（美国消费者新闻与商业频道）援引 Wedbush Securities 分析师报告称，未来一年 iPhone 的换机需求，约有 20%来自中国。
分析师 Daniel Ives 表示，中国的需求是 “苹果 5G 超级周期的关键”。Ives 在周二的一份报告中指出，“中国仍然是苹果成功的关键因素，我们预计，未来一年约 20% 的 iPhone 升级将来自该地区。”
Ives 表示，他们看到中国地区在过去几个月里表现出相当强劲的势头，在假日期间也呈现出积极的趋势。此外，苹果 iPhone 11 系列和售价更低的 iPhone SE 2 受到中国消费者的欢迎，这使苹果公司在经历了艰难的第一季度后，第二季度的销售有所反弹。
IT之家了解到，iPhone 12、iPhone 12 Pro 将于 10 月 23 日发售，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 13 日发售。
iPhone 12 mini：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。
iPhone 12：64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元。
iPhone 12 Pro：128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。
iPhone 12 Pro Max：128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。