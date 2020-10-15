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外媒：苹果 5G 新机 iPhone 12 能否成功，中国消费者是关键

2020/10/15 12:21:55 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家10月15日消息 昨日，苹果正式发布了 iPhone 12 系列新机，全系支持 5G，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 与 iPhone 12 Pro Max。

市场预计，中国市场对这款苹果年度手机将拥有举足轻重的影响力。外媒 CNBC（美国消费者新闻与商业频道）援引 Wedbush Securities 分析师报告称，未来一年 iPhone 的换机需求，约有 20%来自中国

分析师 Daniel Ives 表示，中国的需求是 “苹果 5G 超级周期的关键”。Ives 在周二的一份报告中指出，“中国仍然是苹果成功的关键因素，我们预计，未来一年约 20% 的 iPhone 升级将来自该地区。”

Ives 表示，他们看到中国地区在过去几个月里表现出相当强劲的势头，在假日期间也呈现出积极的趋势。此外，苹果 iPhone 11 系列和售价更低的 iPhone SE 2 受到中国消费者的欢迎，这使苹果公司在经历了艰难的第一季度后，第二季度的销售有所反弹。

IT之家了解到，iPhone 12、iPhone 12 Pro 将于 10 月 23 日发售，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 13 日发售。

  • iPhone 12 mini：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。

  • iPhone 12：64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元。

  • iPhone 12 Pro：128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

  • iPhone 12 Pro Max：128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。

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关键词：苹果iPhone 12

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