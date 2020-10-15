华为发布智能云网解决方案

10 月 15 日下午消息，在第六届全球超宽带高峰论坛（UBBF2020）期间，在 “第五期 IPv6 + 产业论坛”上，华为详细阐述了智能云网解决方案，助力运营商构筑云网安一体化核心竞争力，加速全行业数字化转型。

华为数据通信产品线总裁胡克文表示，电力技术的出现带来了第二次工业革命，电网把电力从发电站输送到千家万户，为工业的发展提供了澎湃动力。今天，云是第四次工业革命的核心技术，而云网把强大的智能和算力输送给企业和个人，为数字经济提供新动能。云网在重塑千行百业的同时，也迎来 4 大变化：

1. 混合云（私有云 + 公有云）已经成为企业的最佳选择，多云灵活联接成为基本诉求。

2. 企业不仅实现了信息系统上云，核心系统也逐步实现上云，网络的带宽、时延、抖动等质量的确定性保障变得尤为重要。

3. 用户追求更好的消费体验，可以像电商采购一样任意选择云网产品，并且快速开通，驱动网络走向自动化。

4. 云计算正在不断改变数据被使用、存储和共享的方式，原有的安全物理边界被打破，用户业务面临更多的安全威胁，需要全方位的安全保障。

此次，华为发布的智能云网解决方案，提供四大能力，打造行业数字化转型基座：

网络即服务。通过 SDN 控制器对网络服务进行抽象建模，屏蔽网络实现细节，实现网络服务化；当前华为 iMaster NCE 已经实现 50+ 网络服务模型的构建，可提供网络连接、切片、SLA 可视、故障定位等网络服务。通过网络能力开放可编程能力，OSS/BSS 可以灵活高效的调用网络服务模型，降低系统集成复杂度 90%+，提升集成开发速度 80%+。

多云灵活连接。通过云骨干连接多云和多网，实现一网连接多云，解决了多云连接带来的网络架构复杂的问题；通过点到多点的三层连接技术，实现一条专线接入多个云服务平台，解决了以往一条专线只能接入一个云平台的问题；通过部署端到端 SRv6，实现业务天级开通，解决了传统网络中业务开通慢的问题。

确定性体验。通过网络切片，将一张物理网络划分为多张逻辑网络，逻辑网络之间资源互相隔离，业务互不干扰；不同的逻辑网络可以为金融、政务、医疗等不同行业提供定制化的网络拓扑和连接，提供差异化且可保证的服务质量。

云网安一体。华为智能云网基于全网态势感知与自动化处置平台，实现设备安全、网络安全、管控安全和业务安全，构筑云网安一体化安全防御；基于 AI 的威胁关联检测，将威胁检出率从 60% 提升到 96%，实现全面防御未知威胁；基于基于 SDN 的安全策略处置，讲威胁闭环的时间从 24 小时降低到秒级，实现安全损失最小化。

据悉，华为智能云网解决方案已经服务了电子政务、智慧医疗、智慧教育、智慧煤矿、智慧港口、智慧制造等多个行业。