华为丁耘：中国 5G 要从规模最大走向最成功

10 月 14 日下午消息，2020 中国国际信息通信展览会今日开幕，在 ICT 领袖论坛上，华为运营商 BG 总裁、常务董事丁耘发表了题为《共同打造最成功的 5G》的主题演讲。

丁耘提到，目前中国已建成全球规模最大的 5G 网络，截止到当前全国已经建设 60 万座 5G 基站，5G 用户已经超过 1.5 亿。但是与韩国、瑞士等 5G 部署较早的国家相比，中国的 5G 事业若要取得更大成功，仍有大量的工作需要做。中国 5G 下一阶段的核心目标是要从用户体验和商业闭环角度去打造最成功的 5G。

他认为，对运营商而言，打造最成功的 5G，在个人业务领域目标是实现商业闭环；在行业领域，则是面向新蓝海，孵化新能力，打造新的增长引擎。

具体来说：面向个人业务，运营商需要提供差异化的极致体验，升级消费互联网，让用户真正被 5G 业务吸引，促进人口红利叠加数据红利，实现商业闭环。

个人业务可以从三个方面实现商业闭环：一方面是开源，即通过创新的差异化应用来加速释放流量的红利；另外一方面则要节流，要从整体的角度对运营商的 TCO 进行优化；第三，要站在明天看现在，面向 5G 即将带来的账单风暴等潜在问题，及早升级目前的运营平台，提升数字化水平，提升运营的效率，具体来说：

首先，要做好 5G 用户迁移。5G 网络部署的初期，用户体验存在差距，不可避免地存在 "假、哑、差" 的问题。这就需要通过大数据平台和网络优化工具实现栅格级精度的问题区域识别，并基于专家经验库进行智能化体验问题定位，最大程度的改善 5G 用户的体验问题。

当前中国的 5G 用户已经过亿，然而有很多用户买了 5G 套餐，但使用的却并不是 5G 手机；另一方面，有 5G 手机的用户所在的区域可能没有 5G 的覆盖，整体来看，"机"、"网"、"套" 匹配度仍然不高。对此，运营商需要整合拉通来自计费、运营以及终端侧的数据进行深入洞察和精准营销，快速提升加速 "机"、"网"、"套" 的高度匹配程度。

其次，通过差异化的极致体验，让 5G 网络真正用起来。当有了足够多的 5G 用户之后，接下来的关键是要让业务真正的发生在 5G 网络之上，充分释放 5G 网络的流量红利。能够给用户带来差异化极致体验的应用包括视频、高清和交互，4K、8K、VR、AR、XR、自由视角、云游戏、全息等。

最后，通过网络提效和运营升级，最大化 5G 网络的价值。相比 4G、5G 的系统容量增长了增长数十倍，与之伴随的功耗增加对部分站点的供电系统提出了新的挑战。对此，运营商需要通过综合的解决方案，在不影响整网性能的前提下，最大程度地的降低整个网络的总拥有成本，提升整网的效率，最大化发挥 5G 网络的价值。

而面向千行百业，则需要深入行业蓝海，孵化新能力底座、重构面向行业的运营平台和服务流程，把 5G 的行业业务打造成运营商新的增长引擎，真正助力行业实现数字化转型；对产业而言，站在更高的社会价值角度来看，打造最成功的 5G，是要加速产业与行业的数字化转型和智能升级，为数字经济夯实新型 ICT 底座，使能新基建。

他指出，面向千行百业，运营商首先要对行业有深入认识，不同行业对 5G 的具体求是不同的。因此，发展 5G 行业应用，首先需要明确能力边界，夯实服务千行百业的能力底座，落地可复制的商业模式，积极推动生态建设，特别是应用生态的发展，具体来说：

第一、不同行业不同的角色定位决定了不同的能力边界。从 5G 应用行业产业链全局来看，运营商可以提供网络服务，如果有云的能力，还可以选择 5G + 云的服务模式、在某些项目中，还可以做 SI 行业系统集成，承担行业解决方案集成商的角色。

第二、要构筑好端到端的 5G 行业应用解决方案能力和服务流程。孵化 5G 行业应用的网络能力，如上行大带宽、稳定的时延，端到端的切片能力，更重要的是 SLA 服务保障，建设。构筑 5G 面向行业的运营能力，基于面向 5G 行业应用，封装规建维优的能力，构筑面向行业的 5G 敏捷运营能力，包括 C+、N+、企业自运营等能力，为行业解决方案提供专业的运营服务，打通销售、建设、维护的业务断点，优化流程与组织。

第三、合理的商业模式可以加速 5G 行业应用的规模商用发展。运营商在积极的探索 5G 使能千行百业的商业模式中已经取得了很多宝贵的经验，比如中国移动推出的 5G 专网和 BAF 两种商业模式就是很有价值的尝试。随着运营商对 5G 行业应用的建设从联接扩展到联接 + 计算，再到 SLA 的切片，其相应的商业模式也会逐渐从直销模式，逐渐过渡到主动集成与被集成相结合的价值分成模式。最终，5G 行业应用的商业模式会随着运营商角色的选择向多路径、可闭环、多赢的方向发展。

第四、统一标准，发展生态。5G 行业应用发展不仅仅是运营商的事情，更需要全产业链 "劲儿往一处使，拧成一股绳"，将电信行业与其他行业相融合，形成行业标准，这样才能加速 5G 行业应用的发展。截至今年 7 月底，市场上已出现有 364 款 5G 商用终端设备。除了完善硬件生态，软件应用生态更需要全社会、全行业的共同参与，携手共创 5G 行业应用的生态繁荣生态。

“对于 5G 的未来发展，我们一贯拥有坚定的信念。相信在我们包括运营商、行业伙伴、设备和终端厂家及华为等各方面等共同努力下，全产业链创新，全产业链共赢正在加速实现，我们不仅仅能够把中国的 5G 建成规模最大的 5G，而且要把中国的 5G 打造成最成功的 5G，5G 事业必然迎来一个美好的十年。”丁耘最后说。