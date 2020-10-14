深圳移动、华为 5G 解决港深边境信号干扰问题

中国 5G 网络建设如火如荼，刚刚度过自己 40 岁生日的深圳也正在积极抢抓粤港澳大湾区和深圳先行示范区 “双区”建设的重大机遇，努力打造全球标杆城市。深圳移动积极响应政府号召，持续投入建设 5G 先行示范网络，目前深圳移动在全市开通的 5G 基站密度位居全国首位。在这个成绩的背后，深圳移动也遇到了很多的困难与挑战，其中解决深圳与香港边境的信号干扰就是最具挑战的问题之一。

香港与深圳地理位置毗邻，由于对 2.6G 频谱规划策略不一致，香港规划成 FDD 制式，深圳规划成 TDD 制式，导致两者时频域上无法对齐，相互之间存在同频干扰。同时由于深港交汇区域多为海域或农田，且香港侧站点多数建在山地上，无线信号严重越境覆盖，导致深圳侧 D3/D7/D8 均受到严重上行干扰（2620~2675 MHz，共 55 MHz），现网数据显示下行干扰整体较低，但是上行干扰较高，部分临近香港的边界区域上行干扰达到 10~20dB。LTED1/D2 频段无法退频至 D3/D7/D8，进而导致 NR 无法开启 100M 带宽。

干扰超过 - 105dBm 的区域大约在月亮湾 - 北环 - 泥岗一线以南，即约 40 公里长、纵深 4KM 范围的深港边境区域，该区域为深圳重点城区，涵盖了深圳约 50% 的人口，这个区域的 5G 网络建设质量直接决定了全市 5G 网络建设的成败。

注：上图中蓝色区域是受干扰影响区域，红色区域是严重干扰区域；

针对这个问题，深圳移动联合华为、移动研究院共同制定了 “对外控制干扰源头”、“对内软硬兼施、优化与技术创新”的 5G 频段干扰综合整治创新方案，支撑实现 5G NR 的 100MHz 连片开通建设。

1)对外，瞄准源头，着手控制越境干扰源信号

· 大数据精准识别干扰源小区。受干扰区域站点开启针对香港干扰源小区的 MR 异频测量及 ANR，通过大数据解析，识别出越境小区信息：基站 ID、PCI、RSRP 信号等；

· 政企牵手，推进深港干扰协同优化。通过省市政府机构、香港通讯事务机构牵头，深圳移动及香港 3 家运营商商定分阶段进行干扰协同优化，控制双方越境信号。

2)对内，软硬兼施，优化与技术创新

· 精准预估干扰，迭代移频：通过 FFT 频谱扫频技术，快速、精准地预估出每个小区受干扰电平水平。根据小区的干扰强度，进行分步迭代移频，弱干扰先移频，强干扰先优化后移频。

· 强干扰小区先优化后移频：由于短期内无法彻底解决香港越境信号干扰，因此，D1/D2 小区移频 D3/D7/D8 小区后，部分小区仍会受到香港信号的干扰，针对此部分小区，制定基于干扰的精准 dB 感知优化，保证小区内用户的 RSRP 电平信号高于小区干扰电平信号 5dB 及以上，即好点用户驻留干扰小区，差点用户分流至非干扰小区，保障用户感知体验。

· 优化后仍强干扰小区解决方案 --- 新技术创新应用&频段改造：部分小区由于无线环境空旷，无线信号无阻挡，通过天线姿态调整后仍无法解决强干扰问题，D1/D2 仍无法移频 D3/D7/D8，针对此场景，通过以下三种创新方案解决，包括：

a)LNR 频谱共享技术：D1/D2 频段由 4/5G 小区共享使用，此方案保证了在 LTE D1/D2 小区未退频下，5G 小区也能开通 100M。而通过业务门限的调整，可以公平地保障 4/5G 小区的频谱使用。

b)SCC 专属超级辅载波技术：对于高干扰高负荷小区，D3/D7/D8 小区配置为超级 SCC 载波，仅用作下行，PCC 小区 D1/D2 提供上行信道服务。

c)频段改造：D1/D2 小区改造 F/A/FDD1800 小区后，进行减容。最大化保留频谱资源，满足现网业务需求。

历经约 5 个月时间的努力，深圳已基本完成受香港干扰区域的 LTE D1/D2 移频工作，移频率达 95.62%，移频后的网络感知水平持续平稳。解决了 5G 干扰小区 482 个，5G 干扰小区比例由 5.82% 下降至 2.57%，5G 100MHz 开通率由之前的 70.22% 提升至 97.34%，实现了全网 100MHz 的连片建设，极大的提升了深圳 5G 网络基础竞争力。与此同时，该方案中的超级辅载波技术已经在全国进行推广，厦门，内蒙古等存在边界干扰问题的省份已经应用并取得了良好效果。