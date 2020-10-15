华为发布 “品质专线 2.0”和 “智能分布式接入解决方案”

10 月 15 日下午消息，在今年 9 月的全联接大会上，华为公布了智能联接战略。近日华为在全球超宽带高峰论坛（UBBF2020）上，对该战略进行落地：面向家庭场景，推出智能分布式接入解决方案；面向企业场景，推品质专线 2.0 解决方案。

今日，华为对面向企业与家庭的 2 项 “智能联接解决方案”进行了详细解读。

智能时代，联接产业正迎来诸多变化。云、AI 等新技术加速与联接进行融合，个人、家庭和企业也都对联接都提出了更高的要求。

过去，以人和家庭为主要对象的时代，“联起来”是主要目标；随着全场景智慧生活及企业智能化诉求的增加，联接需要更智能。“智能联接”需要各项网络基础设施和技术方案进行升级，才能逐步达到所预期的条件。首先，带宽能力是联接的基础。为满足家庭和企业场景下，超高清视频、VR/AR 应用、AI 摄像机、无人机等需求，需要无处不在、无缝覆盖的千兆联接；其次，为满足家庭场景下办公和学习等业务需求、企业场景下安全和可靠性生产的需求，联接网络要能做到确定性体验；第三，网络的规模和复杂性成倍增加，必须引入大数据和 AI，实现超自动化。

此次华为发布的 “智能分布式接入网”和 “品质专线 2.0”，就是满足 “智能联接”要求，面向家庭和企业的解决方案。

品质专线 2.0：该方案通过 OVPN 光切片技术，提供波长、子波长、OSU 等多维度的资源硬隔离，实现从卖专线到卖专网的转变，灵活匹配各类行业诉求。基于 Liquid OTN 技术的灵活硬管道，可以实现 2M~100G 灵活带宽接入及业务无损调整。通过云光一体的管控协同，为企业提供云网一站式服务，实现网络与多云的自动连接，真正实现入网即入云。通过 E2E 全光网有效降低时延，支持运营商打造 1ms 时延的全光城市，给企业用户带来极致体验。通过 BSS/OSS 全流程的自动化，打造电商化体验，并大幅提升运营效率。

中国信息通信研究院技术与标准研究所张海懿说：“面对新挑战，运营商首先需要深耕网络优势，优化网络架构，使网络资源能够按照用户的需求，打造一行业一网络，甚至一场景一网络的优质专线部署结构。”

负责 “品质专线 2.0”的华为传送产品线总裁卢毅权说：“体验是企业用户最好的感知标准，华为品质专线 2.0 的目的就是要向千行百业提供高品质的专线、专网和入云等联接服务，助力运营商以体验赢得政企市场，从而走向更大的商业成功。”

智能分布式接入网：该解决方案对家庭终端、局端和网管都进行了全面升级，实现千兆全屋 Wi-Fi 覆盖、高品质的业务体验和质差用户精准识别，助力运营商从人口红利走向体验红利。

中国移动浙江公司网络部副总经理赵炜分表示：“新形势下宽带的竞争已经不是要素竞争，而是运营能力的竞争。宽带运营已进入体验运营的时代，其中的核心能力就是用户体验的可感知、可度量、可变现。基于人工智能和大数据算法的体验管理和运营能力，可帮助运营商激发新动能，实现高质量发展。”

负责 “智能分布式接入网”的华为接入网领域产品线总裁周军表示：“新一代网络架构需要具备在云端的业网协同、边端的算网协同和终端的端网协同，同时打造具有秒级感知力、边缘 AI 算力、弹性联接力的全新接入网。华为智能分布式接入网解决方案，智能真千兆，智能精准运营和智能弹性规划，3 大智能将帮助运营商打造一张面向未来十年的真千兆高品质宽带网络，实现从带宽经营向体验经营的全面升级转型，获得更大的商业成功。”