索尼 Xperia 1 II/5 II 国行发布：7999 元与 5999 元

IT之家 10 月 15 日消息 今天晚上，索尼发布了 Xperia 1 II/5 II 的国行版本，售价分别为 7999 元和 5999 元。

IT之家了解到，Xperia 1 II 和 Xperia 5 II 是索尼首批支持 5G 的 Xperia 旗舰智能手机，搭载了高通骁龙 865。Xperia 1 II 搭载 6.5 英寸 4K HDR OLED 显示屏，规格升级到了 12GB LPDDR5 与 256GB UFS 3.0 存储规格，配色有中国定制配色青山绿。

Xperia 5 II 搭载了尺寸更小的 6.1 英寸 120Hz 屏，配备了 8GB 内存和 256GB 闪存。以下是两款手机的详细参数对比。

Xperia 1 II 官方介绍：

采用大光圈三摄加 3D iToF 传感器拍摄系统，融汇广受好评的索尼微单™技术，支持高达每秒 20 张的高速连拍以及每秒 60 次的自动对焦与测光检测，实时眼部对焦在原有人眼的基础上，新增动物眼部对焦功能。

21:9 荧幕宽屏设计，6.5 英寸 4K HDR OLED 显示屏，通过 CineAlta 支持的大师模式和索尼屡获殊荣的 BRAVIA® 电视技术，X1™ for mobile 图像处理引擎技术，提供更真实的色彩还原和沉浸式的观影体验。

世界首款支持 4K HDR 120Hz 慢动作拍摄的智能手机，当以 24fps 录制时，最快可以支持高达 5 倍的慢动作回放，赋予视频拍摄以电影般的表达方式。

Xperia 1 II 支持 5G 双模移动联通电信全网通，搭载高通 ® 骁龙™ 865 5G 移动平台及骁龙 X55 5G Modem 系统，CPU 及 GPU 的速度效能比前代机型 Xperia 1 增强 25%，带来更畅快的用户体验。

Xperia 5 II 官方介绍：

专为 Xperia 5 II 校准的蔡司光学系统的三镜头相机，源自索尼微单™技术、实现快速准确自动曝光对焦的 “摄影大师”APP，可以实现人和动物的实时眼部对焦，同样具备高达每秒 20 张的自动对焦连拍，每秒 60 次的自动对焦与测光检测的拍摄性能水准，也是首款支持 4K HDR 120Hz 慢动作拍摄的智能手机。

它还具备源自索尼专业电影机 CineAlta 技术所打造的 “电影大师”APP，以及带来更多观看乐趣的 21:9 的荧幕宽屏。此外还将优越的音频功能，包括高分辨率音频、3.5 毫米音频插孔和前置立体声扬声器，以及高通 ® 骁龙™865 5G 移动平台，融入纤薄精美的机身设计中，适配用户进行掌上娱乐和随身携带。且新增支持 120Hz 刷新率 , 240Hz 动态模糊抑制和 240Hz 触控采样率，以提供更流畅精准的游戏体验。

IT之家了解到，Xperia 1 II 国行定价 7999 元，10 月 21 日上市，Xperia 5 II 国行定价 5999 元，11 月 1 日上市。

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