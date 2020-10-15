淘宝台湾年底停止运营，阿里巴巴回应：尊重克雷达决定，没有评论

IT之家 10 月 15 日消息 据环球网报道，今天淘宝台湾在官网发出一份 “淘宝台湾营运计划调整公告”，称经慎重评估后，决定于 10 月 15 日 11 时起，陆续关闭淘宝台湾平台下单等前台功能，平台其他服务 (如：电子钱包提领、官方物流、客服中心等) 仍持续运作至今年 12 月 31 日，随后正式下线。

环球时报-环球网最新消息称，阿里巴巴10月15日下午回应相关问询时表示：我们尊重克雷达投资有限公司的决定，没有评论。阿里巴巴集团在台湾市场的业务运营一切如常，我们将会一如既往地继续通过手机淘宝服务台湾市场的消费者，购买优质商品。

淘宝台湾的声明称，今日上午 11 点起，关闭平台下单、卖家进驻以及商品上架等功能，同时将全力协助卖方尽速履行已成立的交易订单，同步保障消费者与卖家双方的权益。从现在开始到 12 月底前，将会专注在处理消费者订单退款以及后续的金流、物流服务。停止营运之后，旗下员工将陆续离职，且将会妥善安排员工后续就业协助，并提供履历健检与履历转介的咨询，且与多家知名专业的人力顾问公司合作，分享合适的相关职缺。

IT之家了解到，淘宝台湾退出中国台湾市场，为公司董事会决议，淘宝台湾于去年 10 月开站，而为避开法令对于陆资的限制，淘宝台湾是由阿里巴巴集团通过品牌授权英商克雷达投资台湾分公司营运，其中包括商城的 B2C 模式以及个人卖家的 C2C 模式。