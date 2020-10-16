维珍银河太空船将搭载科学家进行太空飞行

行星科学家艾伦 · 斯特恩 (Alan Stern)将成为首批乘坐维珍银河旗下飞船进入太空的研究人员之一，其将在飞船上开展两项不同的实验。

维珍银河太空飞船 SpaceShipTwo 旨在将顾客带出地球体验失重感觉。该公司之前曾用太空飞船将人和实验研究人员送入太空，但没有搭载过研究人员。到目前为止，SpaceShipTwo 上的所有研究载荷都已经实现自动化，资助方美国宇航局（NASA）不允许研究人员随实验进入太空。

但在今年 1 月 NASA 宣布，该机构以外的科学家可以使用商业火箭前往太空边缘并返回。目前科学家只有两种航天器可供选择：维珍银河的 SpaceShipTwo 和蓝色起源的新谢泼德火箭，后者已经进行国飞行实验，但还没有进行过载人飞行。在今年 3 月发出的一项提案征集活动中，NASA 向科学家们资助 45 万美元或 65 万美元供其研究和太空旅行，具体数额取决于科学家的提案。

斯特恩是西南研究院 (SwRI)空间科学与工程部门副主任，他在 3 月份明确表示自己渴望利用这次机会。斯特恩也是 NASA 冥王星任务的首席研究员，他一直坚定地支持研究人员在亚轨道飞行过程中进行实验。

在得知自己的提案被接受的时候，斯特恩表示：“当我昨天发现这是他们接受的唯一提案时，就意味着更多更大的责任，要把事情做好。”

斯特恩在维珍银河飞行期间将进行两项实验。其中一项任务是使用曾经在航天飞机上使用过的低光照相机，来探知如何通过 SpaceShipTwo 舷窗更好观察太空中的恒星和其他天体。不同的窗户可能有不同的光照条件。斯特恩说 :“我的工作是在我必须回去系好安全带进入大气层之前，部署这个实验，并在飞行的失重阶段在三个或更多不同窗口进行观察。”斯特恩还将佩戴各种传感器，从登上飞船前到着陆后对自己的生命体征进行监测。

为了进入太空，维珍银河的 SpaceShipTwo 将被巨型飞机带到大约 1 万米的高空，随后飞船会被释放并点燃主引擎，一路上升到大约 80 公里的高度，到达太空边缘。接着飞船会调整机翼，重新进入地球大气层，最终在跑道上降落。

斯特恩搭乘 SpaceShipTwo 的飞行计划尚未确定，但他表示自己将在飞行准备阶段花时间进行训练。斯特恩说：“我们将进行详细规划计划，确保能应对紧急情况。””很多训练并不是在太空船上进行。是在零重力的飞机上，高性能的喷气式飞机上训练，这些都是我做过的事情。”

维珍银河最后一次动力飞行测试是在 2019 年 2 月，当时维珍银河从位于加州莫哈韦的测试设施搬到新墨西哥沙漠中一个太空港。维珍银河公司表示，他们正准备在新墨西哥进行首次太空飞行，将 “于今年秋天晚些时候进行”。

当维珍银河最终再次发射时，斯特恩说他会密切关注。他说：“我可能会开车去新墨西哥，去看看那艘飞船。”