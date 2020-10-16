涉嫌跟踪监控员工及限制工会！亚马逊遭美参议员质疑

据报道，本周四，四名美国民主党参议员致信亚马逊公司 CEO 杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos），要求后者就亚马逊公司涉嫌追踪和监控员工，并限制工会的行为作出解释。

这四位民主党参议员分别是布莱恩 · 沙茨（Brian Schatz）、伊丽莎白 · 沃伦（Elizabeth Warren）、伯尼 · 桑德斯（Bernie Sanders）和克尔斯滕 · 吉利布兰德（Kirsten Gillibrand），他们要求亚马逊详细解释为了阻止员工成立工人组织都采取了哪些步骤、如何对参与了罢工的工人进行追踪，以及亚马逊在阻碍员工成立工会时与那些律师事务所进行了合作。

四名参议员在信中表示：“亚马逊决定在系统上进行大量投资，从而报复员工，限制他们批评不安全和不健康的工作条件，破坏了员工的言论自由。此外，亚马逊还将工会和工人权利运动视为对公司的威胁，认为这些运动等同于仇恨团体和恐怖主义，这是不可接受的。”

Open Markets Institute 是一家总部位于华盛顿的额研究和倡议组织，今年 9 月，该机构发表的一份研究也声称亚马逊使用大规模工人监控来提升员工产量，并可能存在限制美国各地工人工会的行为。

本周四立法者发给亚马逊的信件中，也提到了多篇媒体的报道，这些媒体都称亚马逊存在这样的行为。

本月早些时候，亚马逊表示今年其美国一线员工中，有超过 1.9 万人感染了冠状病毒，占其员工总数的 1.44%，这是曾批评亚马逊应对疫情方式的劳工权益人士要求该公司披露的数字。

周四，亚马逊没有在第一时间对置评请求做出回应，这家零售巨头表示，他们并未追踪或监控这些有可能正在组织、计划罢工，或可能将与媒体对话的员工。

今年 5 月有报道称，亚马逊长期以来都抵制员工组成工会。亚马逊公司发言人当时表示，公司已经提供了劳工团体所要求的一切东西。