2020，5G 消息新起点

目前全球有近百家运营商在大力发展融合通信业务 (RCS），而中国运营商是其中重要的推动力量，并为相关技术和生态建设的发展做出了巨大贡献。早在 2014 年，中国移动就推出了下一代融合通信行业的白皮书，并在去年上海移动大会期间发布了 RCS 商业富媒体的 MaaP(GSMA 推出的 RCS A2P 标准)。今年 4 月 8 日，国内三大运营商又联合推出了《5G 消息白皮书》，这意味着 5G 消息 (RCS)正式登上舞台。

“5G 消息的出现，意味着 RCS 在经过 12 年的演进后，在 2020 年正式成为了下一代消息的起点。”中国电信增值中心 5G 消息运营部总经理杜成新表示。

催生商机无限

中移互联网有限公司融合通信事业部副总经理吴华挚在接受采访时表示，5G 消息将成为一个新风口。5G 消息是中国 “5G+”战略的落地措施之一，是短信业务的历史性变革，也是运营商 AICDE 能力全面赋能各行各业的渠道。“5G 消息作为一种基础设施，有利于消除信息鸿沟、推动千行百业的信息化，未来将创造万亿级市场价值。”吴华挚说。

目前看来，蓬勃发展的 5G 消息将使国家、运营商、行业用户和个人消费者都受益。中国信息通信研究院技术与标准所专家付国强认为，5G 消息首先能带动 5G 应用的发展，符合国家加快 5G 发展的要求，能够促进 5G 富媒体消息与网络媒体的深度融合。另一方面，在个人消息下滑、行业消息增长的大背景下，发展 5G 消息能够帮助运营商有效应对市场的变化。最后，现在每一种在线应用都基于各自的 app 来提供服务，应用开发商的推广成本很高，而消费者也不得不安装大量 APP，5G 消息则可以极大地简化富媒体消息服务体系。

“5G 消息也为市场的后进者提供了一种快速开展业务的平台，终端厂商、非互联网企业都可以借此打造自己的消息服务，赢得更多的增值服务机会。”付国强说。

行业应用前景广阔

目前 5G 消息具有成熟的国际标准，具备终端原生的消息入口，能够轻松实现消息的多媒体化、轻量化，同时还继承了电信业务的码号体系、实名制、安全性、互联互通和电信级服务质量。付国强表示，目前 5G 消息的国际标准已经达成了共识，接下来运营商之间需要统一步骤、协同建设，确保用户获得满意的体验。

从行业应用来看，金融、保险、证券、电商等行业对 5G 消息非常感兴趣，这些行业都存在 app 安装成本高、使用频率低等问题，5G 消息将极大改善此类行业企业与用户之间的沟通效率和体验。需要依托外部平台的中小型应用开发商也对 5G 消息非常欢迎，不过他们根据运营商的部署进展来决定后续动作，同时也需要一个平等、开放、统一的测试环境。

两个问题：合规和产业生态

“所以现在看来，发展 5G 消息还需要解决合规、产业生态两个方面的问题。”付国强说。

解决合规问题，首先需要考虑垃圾消息的治理，然而 5G 消息提供了一套多媒体消息的服务能力集，传统的垃圾信息过滤手段可能会失效；其次，目前国内 5G 消息系统架构提供了良好的开放性，但是网络安全问题也需要给予高度重视；第三，国内 5G 消息支持 WLAN 接入，这可能会导致服务质量会有一定下降。

产业问题相对更复杂一些。一方面，5G 消息业务需要终端企业的支持，因此运营商需要考虑与终端企业之间的利益划分模式；另一方面，当前 5G 消息的部署主要集中在运营商、第三方平台上，缺少与 5G 消息价值链上其它环节的互动，难以激发市场的活力。此外，如何为中小开发者提供良好的成长环境，运营商之间如何进行协同，以及 5G 消息与市场上已有的 IP 消息、智能消息之间的关系如何处理，都需要做进一步的考虑。