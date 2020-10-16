爆料：苹果将在 11 月 17 日发布首款 “苹果芯”Mac

据苹果爆料者乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）说，苹果正准备在 11 月份举行一场特别活动，届时将发布该公司首款采用苹果芯片的 Mac 产品。

周四，普罗瑟在未援引消息来源的情况下表示，即将举行的特别活动将聚焦 “ARM Mac”设备，通俗来说就是苹果自主芯片款 Mac。

“11 月确认还会有一场 ARM Mac 活动，”普罗瑟在 Twitter 上写道，“听说时间是在 11 月 17 日。”

上周，在普罗瑟的帖子之前，也曾有报道透露，苹果打算在 11 月份的另一场活动上，发布首款 “苹果芯”Mac，以及 “其他产品”。这暗示，在发布新款苹果芯电脑的同时，其他采用英特尔芯片的现有产品也会得到更新。苹果此前已经确认，在过渡到自主芯片期间，该公司仍会继续使用英特尔的处理器。

目前尚不清楚哪一款型号的 Mac 会率先用上 “苹果芯”。6 月份的时候，有传闻称，苹果计划用 “A14X”处理器重新推出 12 英寸的 MacBook。8 月份的一篇报道则称，这款 12 英寸的 MacBook 将搭载定制 GPU，采用 USC-C 连接，重量不到 1 千克，续航可到 15 至 20 小时。甚至，传闻称，该设备还将支持 5G 蜂窝网络。

苹果分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）在 7 月份给出一张时间表，预期 13.3 英寸的 MacBook Pro 和更新后的 MacBook Air 将在 2020 年第四季度率先采用苹果的自主芯片。紧接着，14 英寸和 16 英寸的 MacBook，以及其他产品将有望陆续在 2021 年第二季度或第三季度换上苹果的自主芯片。