盖茨：苹果、谷歌、亚马逊、Facebook 各有各的问题，不应同时审查

北京时间 10 月 16 日消息，微软公司联合创始人比尔 · 盖茨 (Bill Gates)周四表示，政客们同时审查多家大型科技公司是一件很糟糕的事情，因为企业在不同的市场运营，存在的问题也不同。



上世纪 90 年代，盖茨曾经作为微软 CEO 应对了美国政府的审查压力。当时，美国司法部对微软提出了反垄断诉讼。微软最终避免被强制分拆，但同意改变长期做法，并因为司法部诉讼延伸出的其他反垄断案件中支付了数十亿美元罚款。

现在，美国监管部门把目标对准了谷歌、苹果、亚马逊以及 Facebook。微软当年的遭遇可能会给他们提供一些教训。

公司不同，问题也不同

“审查当然是重要的，”盖茨周四在 GeekWire 峰会上接受采访时称，“这些公司塑造了通信、商务行业，政客们肯定会想‘真行，还有规则可言吗？’。我认为他们把这些公司归为一类是一件有些令人遗憾的事情，因为这里有很多不同的问题。”

盖茨列举了四个专门存在于社交媒体领域的问题：儿童广告、窃听、霸凌以及虚假信息散播。对于电商市场，盖茨认为监管部门需要决定顾客的购买历史和发货地址是否应该在不同网站之间共享。

“如果他们想认真对待，他们应该对症下药，列出问题，然后进行讨论。所以，我想说我们似乎才处于开始阶段。”盖茨对科技博客 GeekWire 联合创始人吉克瓦尔 · 托德 · 毕肖普 (GeekWire Todd Bishop)表示。

另外，盖茨认为重要的是美国要向欧洲学习，后者更愿意在美国之前尝试监管。欧盟委员会此前促使微软作出调整。今年 7 月，企业通信应用 Slack 向欧盟委员会提交投诉，指控微软存在反垄断行为。

中国和韩国也对微软发起过反垄断调查，但是盖茨已表示美国反垄断调查是导致微软未能成为苹果之外最大移动操作系统开发商的重要原因。盖茨在今年 3 月卸任微软董事，自此之后一直专注于领导比尔和梅琳达 · 盖茨基金会应对新冠肺炎疫情。

给世界首富贝佐斯的忠告

目前，世界上唯一比盖茨富有的就是亚马逊 CEO 杰夫 · 贝佐斯 (Jeff Bezos)，后者现在也面临国会议员的质询。

当被问及会给贝佐斯何种建议时，盖茨表示：“我想自己犯下的主要错误就是没有意识到与华盛顿 (政府)发展关系的重要性，要积极接触，这些公司没有犯下相同的错误，他们在那里安排了许多人从事这项工作。贝佐斯在华盛顿特区上甚至还有座漂亮的房子。他们可能会犯下其他一些错误，但是每个人都吸取了我的教训，现在做得更好了。”

当年的反垄断审判录像带显示，盖茨似乎不愿直接回答问题，这招致了更大批评。盖茨在 2000 年把 CEO 职位交给了史蒂夫 · 鲍尔默 (Steve Ballmer)，当时反垄断审判仍在进行中，不过他在这之后的多年时间一直担任微软董事长。

“如果你对自己的工作感到骄傲，这种效应会被负面解读，”盖茨周四称，“亚马逊的服务在疫情期间大大帮助了人们获取必需品，他们必须加大力度，这是一件非常好的事情。因此，他们对于自己的部分工作感到自豪是无可非议的。”

盖茨认为，(反垄断)讨论应该专注于消费者如何从竞争中受益，如此促进创新上，“少一些对相关人士的妖魔化”。“但是这可能是我的个人观点，其他人或许不会认同。”盖茨称。