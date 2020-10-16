中国移动启动 “优质服务体验季”

10 月 16 日，中国移动宣布正式启动 “优质服务体验季”。中国移动总经理董昕、副总经理简勤与中国移动用户委员会委员代表、用户代表共同参加启动仪式体。

▲图：中国移动总经理董昕

据悉，此次中国移动 “优质服务体验季”活动的主题是 “心级服务，优 + 体验”，聚焦 “优 + 网络”“优 + 产品”“优 + 服务”3 项 “优 + 体验”，将开展 “我是服务体验官”“走进移动”“总经理接待日”3 类线上 + 线下相结合的客户互动活动，提升服务水平，为客户提供美好的数字化服务体验。

“优 + 网络”

“优 + 网络”围绕 5G 网络、千兆宽带等内容，为客户提供覆盖广、上网快、不卡顿的网络。一方面，中国移动响应国家加快 5G 等新型基础设施建设的决策部署，已开通 5G 基站超过 35 万座，在全国所有地级市和部分重点县城已经实现了 5G 的网络商用，提前完成了全年的 5G 建设目标。作为全球规模最大的 5G 网络运营商，中国移动表示其有信心、有能力为超 10 亿客户提供优质的网络服务。另一方面，中国移动正在全力加快推进家庭宽带提速，为客户提供极速上网体验。目前已实现地市以上城市城区 100% 具备千兆接入能力，千兆宽带能力已覆盖 5000 余万户。

“优 + 产品”

面向个人客户，中国移动推出了视频彩铃、云游戏、和彩云等产品；面向家庭客户，推出了魔百和、和家固话、全家 WIFI 等产品；面向政企客户，推出了移动云、云视讯、和对讲等产品，也推出了 5G 机器视觉、无人天车、港机远控等一系列有影响力、可复制推广的 5G 行业应用。下阶段，中国移动将会持续推出更多契合数字化时代客户需求的产品。

“优 + 服务”

在保障 10086、营业厅优质服务的基础上，中国移动推出大量面向未来的新型服务。例如，通过 5G 视频客服、新版客户化账单、宽带服务透明化、宽带自助排障、10086 智能服务等服务创新，为客户带来智能、透明、自助、安全的服务。下阶段，中国移动将通过持续的服务模式创新，为 “服务是与客户最大的联系”注入新的时代元素。