蚂蚁港股 IPO 被曝新进展：英国巴克莱银行入选簿记管理人

正在推进 “A+H”上市的蚂蚁集团再次被曝出新进展。据外媒报道，英国巴克莱银行、工银国际和中银国际等被选中为蚂蚁在香港 IPO 的簿记管理人。

根据市场惯例，簿记管理人选聘通常意味着公司已经准备启动发行，IPO 准备工作进入最后阶段。《南华早报》援引消息人士表示，蚂蚁集团的投行顾问将很快把分析师的研究结果发送给机构投资者。

蚂蚁在 “A+H”上市计划背后站着全球顶级投行 “天团”。此前外媒披露称，高盛和瑞士信贷是蚂蚁 IPO 的全球协调人。中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利是香港 IPO 的保荐人，而中金公司则是科创板 IPO 的保荐人。

报道称，随着 IPO 准备工作的推进，可能还会有更多的银行加入蚂蚁的金融顾问团。

蚂蚁 IPO 的持续进展增加了美国 “制裁”传闻的烟幕弹色彩。近日，路透社援引匿名信源，称美国国务院向特朗普政府提交了一份提案，要求将蚂蚁集团加入贸易黑名单。对此，多位国外专家表示，由于蚂蚁的国际业务规模很小，专注于中国市场，列入黑名单的威胁对蚂蚁的业务和 IPO 计划的影响都微乎其微。

“列入黑名单在很大程度上是象征性的”，咨询机构创新未来中心（CIF）的地缘政治专家亚比述 · 普拉卡什告诉 CNBC，这不会阻止蚂蚁上市或在关键领域（如区块链）进行投资。风险投资公司 Race Capital 的普通合伙人伊迪丝 · 杨认为，从经营角度来看，即便蚂蚁集团在实体名单上，这也根本不会削弱他们的业务。

市场分析人士认为，美国大选临近，近期某些政客小动作频频。但是再增一家簿记管理人，意味着蚂蚁 IPO 依旧在按计划进行，距离发行更近一步。