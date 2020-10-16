Cruise 获准在加州进行全自动驾驶汽车路测，5 辆车可不配备安全员

10 月 16 日消息，据国外媒体报道，通用汽车旗下的自动驾驶公司 Cruise，已获准在加州旧金山的部分公共道路上，进行不配备安全员的全自动驾驶汽车测试。

Cruise 是在当地时间周四获准在旧金山进行全自动驾驶汽车测试的，加州机动车辆管理局已在官网公布了这一消息。

从加州机动车辆管理局在官网公布的信息来看，Cruise 此次获准进行全自动驾驶测试的车辆共有 5 辆，在白天和夜间均可进行测试。

不过，虽然获准进行全自动驾驶测试的这辆车，可以不配备安全员，但测试仍有较多的限制，测试需要在设定的道路上进行，测试时车辆的时速不能超过 30 英里（约 48 公里），在大雾或大雨期间也不能进行测试。

除了测试时的这些要求，在申请测试许可时也要满足多项要求，包括提供 500 万美元的保险或债券、确保车辆在测试时可控制、通知当地政府计划测试的区域、培训测试期间的远程操控人员等。

Cruise 公司成立于 2013 年 10 月，是位于旧金山的一家自动驾驶技术公司，通用在 2016 年将其收购，在 2015 年，Cruise 就获得了在加州进行自动驾驶汽车测试的许可，但测试车辆需要配备安全员。

在周四获得许可后，Cruise 就成为了第五家获准在加州进行不配备安全员的全自动驾驶汽车路测的公司，另外四家分别是 Waymo、Nuro、AutoX Technologies 和 Zoox，其中 Zoox 是在上个月获得许可的。