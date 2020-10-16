名创优品叶国富：最敬佩任正非，欢迎阿里进入高竞价比赛道

“我们楼下有个炒粉店，我晚上加班完了就去吃个炒粉，斋粉四块钱，加个鸡蛋六块钱。如果你们叫我（董事会）‘主席’，我怎么去吃粉？所以‘主席’让美国那些基金经理去叫，我们内部人还是实在点。”在名创优品的上市敲钟仪式上，公司创始人、董事长兼 CEO 叶国富喊话台下的员工，不要用 “主席”称呼他。

美国当地时间 10 月 15 日，名创优品登陆纽交所，上市首日报收于 20.88 美元，较发行价上涨 4.4%。截止发稿前，名创优品总市值约 63.47 亿美元。公开资料显示，公司上市后，叶国富的持股比由 80.8% 变至 72.5%，持有 82.2% 的投票权；投资方高瓴资本与腾讯的持股比均由 5.4% 变至 4.8%，并各自持有 3.1% 的投票权。

名创优品发布的 2020 财年（2019 年 7 月至 2020 年 6 月）财报显示，期内公司实现营业收入 89.79 亿元（人民币，下同），同比下跌 4.43%；归属于母公司普通股股东净利润为 - 2.62 亿元，同比增长 9.76%。公司目前在全球 80 多个国家和地区设立了超过 4200 家门店。

叶国富本人因 “哎呀呀”和名创优品的创业经历而被业内熟知。上市当天，他表示，“我本人最敬佩的就是任正非，为什么？因为华为的匠心精神和对产品的追求让我很敬佩，也值得我们学习。特别是任正非接近 78 岁，依然坚守产品，把产品放在第一位，很重视人才的投入，不断地推出有竞争力的新产品。”

与对任正非的赞美相比，叶国富对马云的感情可能就较为复杂。他过往曾公开表示不认同马云的新零售理念，还曾包下报纸头版隔空 “喊话”。在这次上市仪式上，谈及阿里计划 3 年内要在全国开业 1000 家 “1 元店”的消息，叶国富说，“欢迎阿里进入高竞价比赛道，说明这个赛道很好，而且也符合未来的发展趋势。”

名创优品上市前夕，淘宝特价版 “1 元体验店”于 10 月 9 日在上海推出首家线下体验店，业内热议阿里剑指下沉市场。据媒体报道，淘宝 “1 元体验店”将精选来自 120 万产业带商家的货品以全场 1 元的价格出售。还有消息称，阿里计划 3 年内在全国开业至少 1000 家 “1 元店”。

“我们也在密切关注这个情况，我们也很好奇阿里的‘1 元店’到底怎么做？我们觉得不可思议，我们希望它早点开业，我们也好好学习，看看一块钱人民币可以做出什么好东西。”叶国富表示，“我们希望越来越多的竞争者出现，才会让‘优质低价’这个观点和商业模式得到中国消费者更多的认可，这对名创优品是一个很好的机会。”

此前，多家券商报告指出，名创优品的主要风险因素之一是互联网电商的冲击。而叶国富对于电商的态度近年来也有了明显转变，他声称公司要 “尽最大的能力做数字化和电商业务”。在今年疫情严重冲击线下市场的形势下，名创优品启动了自己的社交电商项目。

据名创优品执行副总裁、首席财务官张赛音透露，该公司正在通过社群营销、微博、抖音、社群、私域流量、小程序商城等方式打通线上线下。同时，公司和京东、饿了么、美团、以及顺丰等平台合作，打造线下 O2O 的全链条渠道，并且在积极拓展数字会员业务。

低毛利高周转是名创优品的 “基本盘”。根据招股书，这家被称为 “中国最大的 10 元店”的公司，主要收入来自商品销售收入和向加盟商收取的经营许可费，两者分别在营收中占比 89.7% 和 6.6%。该公司提供约 8000 个核心 SKU（商品库存单元），月均推出 SKU 数量超过 600 个，其中 95% 的商品在 50 元以下，部分产品的价格低至 10 元，商品毛利率在 7%-8%，平均库存周转率为 63 天。

张赛音表示，公司上市后，毛利率将保持现状。“我们的宗旨是优质低价，所以我们不会改变定价策略，因此我们不会预计未来的毛利有大的变化。”

除 “薄利多销”之外，增势迅猛的门店规模也是名创优品的 “护城河”。此前，该公司制定了 “百国千亿万店”的中期战略规划。但值得注意的是，招股书显示，2020 年上半年受新冠疫情影响，名创优品在海外市场的门店扩张速度放缓，同期国内市场的门店数量增长几乎停滞。

“名创优品是否会调整万店目标”？对于这个问题，张赛音回应称，公司会继续以往的增长策略，坚持在国内和海外 “两条腿走路”以扩大市场占有率。“在国内我们会持续渗透低线级的城市。名创优品主要从一线城市开始走，现在慢慢开始到了三线或者三线以下的城市。海外方面，我们通过几年的时间进入全球 80 多个国家和地区，未来我们将逐步进入到更多的国家和地区。”

采访现场有这样一个花絮，媒体问叶国富是否会失眠，后者答道，“因为没有焦虑，所以睡的很好。”

上市自然有助于名创优品与竞争对手拉开差距，拓宽 “护城河”。然而，随着阿里巴巴入局，下沉市场风起云涌，名创优品可能面临更加激励的竞争。叶国富若想继续 “高忱无忧”，除了 “优质低价”的故事以外，或许还需给市场注入新的 “强心针”。