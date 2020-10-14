拼多多阿里腾讯等 22 家互联网企业签署承诺书，创建无传销网络平台

IT之家10月14日消息 据中国市场监管报报道，10 月 13 日，互联网企业创建无传销网络平台座谈会在京举行。该会议以 “禁止传销 从我做起”为主题，由市场监管总局规范直销与打击传销办公室指导、中国市场监管报社承办，就完善网络涉传监管、创建无传销网络平台做法等议题深入研讨。22 家互联网企业代表会上承诺依法合规经营、强化平台治理，大力创建无传销网络平台。

IT之家获悉，座谈会上，市场监管总局规范直销与打击传销办公室参会代表介绍了打击网络传销工作形势、成果及开展创建无传销网络平台情况。围绕促进新兴业态与加强涉传行为规范等内容，来自中国广告协会、中国人民大学、北京工商大学、网经社电子商务研究中心的专家学者提出在新兴业态明晰传销等违法行为红线、完善互联网企业诚信自律措施、推进打击传销社会共治机制等建议。来自北京市市场监管局、上海市市场监管局、广东省市场监管局的参会代表介绍了市场监管部门开展打击网络传销工作、加强政企协作的经验。拼多多、阿里巴巴、腾讯等互联网企业代表介绍了创建无传销网络平台做法。

拼多多代表参会互联网企业宣读《无传销网络平台承诺书》，22 家互联网企业承诺依法合规经营、强化平台治理、严格落实主体责任、加强打传宣传，大力创建无传销网络平台。市场监管总局规范直销与打击传销办公室参会代表指出，希望互联网企业恪守承诺，全力支持市场监管部门的监管执法工作，自觉接受政府部门、消费者、新闻媒体和社会各界的监督，依法依规经营，不发布、不传播涉传信息，不从事传销违法犯罪活动；严格落实主体责任，加强平台内部管理；主动担当社会责任，积极开展反传销公益宣传活动；结合自身实际，开展无传销网络平台创建相关活动。