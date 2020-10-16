GPU-Z 添加对英特尔 Xe DG1 和 Radeon RX 6000 显卡的支持

IT之家10月16日消息 距离 AMD 正式揭晓 RX 6000 系列显卡还有大约两周时间，显卡神器 GPU-Z 昨日更新v2.35.0版本，新增英特尔 DG1 独立显卡支持和 AMD RX 6000系列显卡支持，同时优化了英伟达 RTX 30 系显卡识别问题。

此外，该版本还增加了对英特尔酷睿 i5-10200H 处理器、 AMD Radeon HD 8210E处理器的支持。

据此前爆料信息，英特尔 DG1 独显将在明年发布，具有 96 个 EU、64/128 bit 总线和高达 4GB 的 GDDR6 显存，预计于2021年与8核的优化版 Tiger Lake CPU 一同推出，将不会进入DIY市场。

更新内容如下：

1、新增对AMD Navi 21核心RX 6000系列显卡的支持。 2、新增对Intel独立显卡（DG1）的支持。 3、可保存NVIDIA安培显卡的BIOS。 4、修复RTX 3090显存识别问题。 5、修复Win10 20231.1000预览版中DirectML检测问题。 6、改进了对NVIDIA GT216/GT218山寨卡的检测。 7、修复了Navi12核心Radeon Pro 5600M的检测问题。 8、添加对NVIDIA A100 PCIe、Intel Comet Lake UHD核显（Core i5-10200H）以及AMD Radeon HD 8210E, Barco MXRT-6700的支持。

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