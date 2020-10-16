百度陶吉：无人出租车在北京全面铺开，乘客普遍持认可态度

一周前，百度宣布北京用户可通过百度地图及 Apollo GO APP 一键呼叫自动驾驶出租车服务 Apollo GO，测试区域总长度约 700 公里，覆盖亦庄、海淀、顺义的生活圈和商业圈等数十个站点。

一周后，评价如潮水般涌来，很多愿意尝鲜的北京市民，以及更多的媒体和专家进行了体验，大多数人表示乘坐行驶平顺，希望早日更大规模铺开，解决北京的拥堵问题。

针对种种疑惑，我们询问了百度 Apollo 的相关负责人，据了解，10 月 12 日当天，Apollo Go 单站点自动驾驶出租车约车最高峰值达到了 600 单，全天累计高达 2608 单，乘客系统打分的满分是 5 分，现在平均是超过 4.8 分，乘客普遍持认可态度。

百度方面表示，短短一周的开放服务，在运营、产品、技术上也发现了很多需要优化的地方，内部会不断优化升级。

目前，Apollo Go 在北京的接驳站点主要集中在海淀、亦庄等主要生活圈和商业圈，已经准备好的接驳站点超过 100 个，目前已开放第一批 10 几个，据介绍，后续会根据政府审批步骤陆续开放更多。虽然百度拥有北京最多的 40 张自动驾驶载人测试牌照，但运力还远不足以满足如此集中的体验需求，建议错开本周打卡高峰。

在广泛关注的无人车里面有安全员的问题上，百度表示，虽然是自动驾驶 “老司机”，但严格来说车辆是在载人测试阶段。根据现行自动驾驶载人测试政策要求，在车内主驾配了安全员。

在乘坐体验方面，百度称，因为首都北京车流量比较大，Robotaxi 为了保护安全，采用了稍微保守的刹停策略。从目前的反馈来看，大家乘坐感受还是比较舒适的。

据悉，根据自动驾驶测试法规的要求，所有乘车用户需要进行实名制登记，约车用户允许带一位同行人，但乘客年龄都需要在 18-60 岁之间。目前自动驾驶车辆仍是载人测试阶段。短期内都是免费的。