谷歌增加收购 Fitbit 的优惠，欧盟目前可能已接受

知情人士表示，为了减轻欧盟对其以 21 亿美元收购 Fitbit FIT的反垄断担忧，谷歌做出了一些让步。知情人士说，此举是为了确保欧盟批准该交易。

这家全球最受欢迎的互联网搜索引擎上月提出，将限制在谷歌广告中使用 Fitbit 数据，为试图连接到 Android 平台的可穿戴设备竞争对手提供便利，并允许第三方在征得用户同意的情况下继续访问 Fitbit 用户的数据。

知情人士说，谷歌在欧盟委员会收到竞争对手和消费者的反馈后修改了这一方案，但拒绝提供细节。此举还可能有助于避免欧盟可能出台的一份列出具体担忧的指控清单。

迄今为止，这家欧盟竞争执法机构并未寻求市场的进一步反馈，这表明这些改革很可能已通过了欧盟委员会的审核。

欧盟竞争执委会拒绝置评。上周五早些时候，该机构与谷歌达成协议，将决定的最后期限从 12 月 23 日延长至 1 月 8 日。

谷歌重申了之前的声明，称这笔交易与设备有关，而不是数据。在路透社的报道之后，Fitbit 股价上涨，在美国早盘交易中上涨 1.58%。

谷歌表示：“可穿戴设备市场十分拥挤，我们认为谷歌和 Fitbit 在硬件方面的合作将加剧该领域的竞争，令消费者受益，并使下一代设备更好、更便宜。”

包括欧盟、美国和巴西的消费者组织和隐私倡导人士在内的 19 个团体周四联合发表公开信，要求谷歌做出让步。

市场研究公司国际数据公司（International data Corp）的数据显示，Fitbit 曾是可穿戴设备市场的领头羊，但截至 2020 年第一季度，它在全球可穿戴设备市场的份额仅为 3%，远远落后于市场份额为 29.3% 的苹果，以及小米、三星和华为。