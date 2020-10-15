法国和荷兰呼吁欧盟成立新机构，专门监管谷歌 Facebook

据报道，法国和荷兰今日呼吁欧盟成立一个新机构，专门监管谷歌和 Facebook 等大型科技公司，以阻止他们垄断市场。

分析人士称，此举增加了欧盟反垄断专员玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）的压力。当前，维斯塔格正在起草《数字服务法案）（Digital Services Act），旨在为数据共享和数字市场（Marketplace）的运营方式设定基本规则。

法国数字事务部长塞德里克 · 奥（Cédric O）和荷兰负责数字事务的国务秘书莫娜 · 凯泽（Mona Keijzer）今日在一份联合声明中表示，设立这样的新机构，能遏制大型科技公司阻止新竞争对手进入市场，除非他们有客观的理由。

凯泽称：“这些大型科技平台可能会阻碍新公司的进入，并限制消费者和企业的选择自由。”

塞德里克 · 奥称：“我们的共同目标是设计一个框架，解决这些行为者对欧洲经济的影响，打破他们的垄断。”

当前，欧盟委员会对美国大型科技公司的立场越来越强硬，谷歌和 Facebook 等均遭到了欧盟的反垄断调查，并进行了巨额罚款。另外，谷歌 21 亿美元收购 Fitbit 交易也在接受欧盟的审查。

据悉，正在起草的《数字服务法案）规定，除非与竞争对手共享数据，否则，谷歌和 Facebook 等互联网巨头不能使用在其平台上收集的数据来提供定向服务。