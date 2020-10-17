华硕举行 ROG DAY 粉丝嘉年华：“RO 姬”正式出道

IT之家 10 月 17 日消息 今天，华硕于广州市荔湾区 1850 创意园发布厅召开了 “超粤新次元”2020 秋季新品发布会，并同步开启了 ROG DAY 粉丝嘉年华。华硕电脑开放平台中国区总经理俞元麟和英伟达中国中国区产品经理耿佳等出席。本次活动的主题是 “破圈”、“超粤新次元”，在活动现场，RO 姬和 RO 姬 - 雪舞战姬形态正式出道。

华硕表示，RO 姬造型的翅膀源自 ROG 机械眼，并将吹雪主板散热片的元素应用至裙甲部分，且也加入了灯效与 ROG 产品的 AURA RGB 相呼应。

活动现场分为高达区、电竞区和Wi-Fi6区三个展区，RW战队与OMG战队的职业选手也通过华硕电竞装备与水友进行了比赛。

IT之家了解到，为了纪念机动战士高达播出40周年，华硕ROG作为“高达中国计划”战略合作伙伴在此次发布会中推出了多款联名电竞装备，并在发布会现场展出了三套高达版电竞全家桶，包括高达定制版的主板、显卡、电源等等。

元祖高达版电竞全家桶选用了全塔式ROG STRIX HELIOS太阳神机动战士高达版机箱，有TUF3-GTX1660S-O6GD6-GUNDAM机动战士高达版显卡、ROG STRIX GeForce RTX 3090机动战士高达版显卡两个选择。