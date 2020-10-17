华硕推出高达联名版 PC 全家桶：显卡 / 主板 / 显示器硬核 “破圈”

IT之家 10 月 17 日消息 今天，华硕举行 “超粤新次元”，推出了高达联名款的 PC 全家桶，包括定制显卡、电源、主板和显示器等。

IT之家了解到，华硕在此次发布会中推出了多款联名电竞显卡，包含 TUF3-GTX1660S-A6GD6-ZAKU 机动战士高达版显卡、TUF3-GTX1660S-O6GD6-GUNDAM 机动战士高达版显卡、ROG STRIX GeForce RTX 3090 机动战士高达版显卡。

如上图所示，渣古版电竞全家桶采用了华硕 TUF3-GTX1660S-A6GD6-ZAKU 机动战士高达版显卡，采用红色的涂装，官方称电竞特工系列的硬朗线条十分符合渣古的风格，红白配色令人眼前一亮。这款显卡采用了英伟达图灵架构，三风扇的设计，配备了金属背板。

高达版竞全家桶搭载了白色的 TUF3-GTX1660S-O6GD6-GUNDAM，显卡表面有高达经典的红黄蓝配色。除了 GTX 16 系列显卡参与了此次联名之外，华硕还带来了 ROG STRIX GeForce RTX 3090 机动战士高达版显卡。这款显示整体造型设计来源于经典高达 RX-78-2，主色调为白色，表面增加了红黄蓝经典高达配色，支持神光同步信仰灯效。

参数方面， RTX 3090 机动战士高达版显卡采用全新 NVIDIA Ampere 架构，搭载了新一代 24GB GDDR6X 的高速显存，显卡的散热重装升级，配备三个强大轴流风扇可有效降低温度，专业的反转风扇设计，使中央风扇与两侧风扇保持反向旋转，大幅提高散热效率。

IT之家了解到，华硕高达全家桶将有 10 月 21 日开启预售，元祖版双 11 到手价 18499 元起。