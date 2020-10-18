爆料：三星 S21 系列除了骁龙 875/Exynos 2100 处理器，其他升级不如 S20 系列

IT之家10月18日消息 外媒 mspoweruser 报道，有爆料人士称不用费心等待明年的三星 Galaxy S21 系列，因为升级幅度不大。

智能手机系列存在普遍的一个特点，那就是我们通常可以期待明年的新机型会比上一年更好。但遗憾的是，根据爆料人士 Ice Universe 的说法，明年的三星 Galaxy S21 系列不会出现这种情况。

事实上，除了升级处理器之外，该博主认为明年的三星 Galaxy S21 系列将会更差，建议大家选择购买三星 S20 系列手机。

IT之家报道，本周早些时候，一款型号为 SM-G9910 的三星 5G 数字移动电话机通过了国家 3C 认证，配备 25W 充电器。随后，型号为 SM-G9960 和 SM-G9980 的三星机型相继通过国家 3C 认证，按照三星一概惯例推测即为 Galaxy S21+ 5G 和 Galaxy S21 Ultra 5G 手机，全系均标配 25W 充电适配器 EP-TA800 。

按照惯例，三星将会在欧美和亚洲推出两种芯片的 Galaxy S 系列旗舰手机，不出意外的话三星 Galaxy S21 也是全球首发骁龙 875/Exynos 2100 的机型。

根据此前爆料信息，三星 Galaxy S21 全系将配备标配 25W 充电头，基础版采用 4000mAh 电池，三星 Galaxy S21+4800mAh 电池，三星 Galaxy S21 Ultra 采用 5000mAh 电池（标准值），首次引入 S Pen 手写笔，依旧是打孔屏，预计在明年 1 月初发布，半个月至一个月后正式发售。

按照在 Galaxy S20 系列基础上升级的情况推测，S21 系列 RAM 不应低于 12GB，内部存储容量不小于 128GB，顶配版屏幕不应弱于 1440p 的分辨率和 120Hz 刷新率。