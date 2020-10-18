三星 Galaxy S21 渲染图曝光：四边框等宽屏幕，后置垂直三摄相机

IT之家 10 月 18 日消息 爆料人士 OnLeaks 发布了最新的三星 S21 系列手机渲染图及相关信息。三星 Galaxy S21 手机搭载了后置三个垂直堆叠的相机镜头。正如你所看到的那样，闪光灯已经集成在相机模块旁边。

从正面来看，三星 Galaxy S21 配备了 6.2 英寸的平面显示屏，并且屏幕边框四边等宽，采用了单颗居中打孔的自拍摄像头。

按照尺寸来看，三星 Galaxy S21 的尺寸（大致）为 151.7×71.2×7.9mm（含摄像头凸起部分为 9.0mm）。

另外，三星 Galaxy S21 系列的发布会可能会比往常更早，消息源进一步证实是在 2021 年 1 月份。预计三星将在 2021 年 1 月正式推出 Galaxy S21、Galaxy S21 Plus 和 Galaxy S21 Ultra 手机。

IT之家报道，本周早些时候，一款型号为 SM-G9910 的三星 5G 数字移动电话机通过了国家 3C 认证，配备 25W 充电器。随后，型号为 SM-G9960 和 SM-G9980 的三星机型相继通过国家 3C 认证，按照三星一概惯例推测即为 Galaxy S21+ 5G 和 Galaxy S21 Ultra 5G 手机，全系均标配 25W 充电适配器 EP-TA800 。

按照惯例，三星将会在欧美和亚洲推出两种芯片的 Galaxy S 系列旗舰手机，不出意外的话三星 Galaxy S21 也是全球首发骁龙 875/Exynos 2100 的机型。

根据此前爆料信息，三星 Galaxy S21 全系将配备标配 25W 充电头，基础版采用 4000mAh 电池，三星 Galaxy S21+4800mAh 电池，三星 Galaxy S21 Ultra 采用 5000mAh 电池（标准值），首次引入 S Pen 手写笔，依旧是打孔屏，预计在明年 1 月初发布，半个月至一个月后正式发售。

按照在 Galaxy S20 系列基础上升级的情况推测，S21 系列 RAM 不应低于 12GB，内部存储容量不小于 128GB，顶配版屏幕不应弱于 1440p 的分辨率和 120Hz 刷新率。

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