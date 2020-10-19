今日油条被今日头条起诉后发公开信致歉，老板称只是觉得傍大牌好玩

IT之家 10 月 19 日消息 近日，因为涉嫌侵权、榜大牌，今日头条起诉今日油条一事引发热议。

据齐鲁网报道，“油条公司”针对被起诉一事发公开信作出回应，在公开信中，今日油条对于占用了公共资源以及耗费了大家的宝贵时间深表歉意。同时表示，曾经，卫龙的 “苹果风”让人莞尔一笑，今日，我们也期望赋予传统早餐新的力量。作为信息行业的翘楚，今日头条是被大众认可的媒体品牌，今日油条也以他们为榜样，立志成为百姓喜爱的早餐品牌。我们期望双方在各自的领域中不断进步，为大家提供更好的产品和服务。

今日油条并没有在公开信中承认自己侵权，此前据上游新闻报道，今日油条法定代表人张新亚回应称，大公司今日头条起诉卖油条的小公司今日油条，这令他不解。他天天刷今日头条 APP，是忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。张新亚介绍，他从事餐饮行业已有 5 年。今年 5 月，他成立今日油条公司，现在郑州城区有 3 家店面，卖豆花、豆浆和油条。被今日头条起诉后，他有点懵，但已积极应诉。目前，判决结果还没下来。

IT之家了解到，目前今日油条公司还已申请注册今日油条、今日豆浆、今日豆花、今日面条、饼多多、快手抓饼等商标，状态为注册申请中。