法国恢复征收数字税：欧盟应为限制科技巨头树立榜样

法国财政部长布鲁诺 · 勒 · 梅尔（Bruno Le Maire）周三表示，如果经合组织（OECD）改写国际税收规则的全球谈判失败，欧盟应该继续推进数字税收计划。

20 国集团财长周三表示，支持将谈判延长至 2021 年中，以更新数字时代的跨境税收规则。此前，谈判因新冠疫情爆发、美国总统大选临近华盛顿方面沉默寡言而停止。

勒 · 梅尔说，美国财政部长史蒂文 · 姆努钦（Steven Mnuchin）反对经合组织关于数字税收的提议，该提议意在阻止谷歌、Facebook 和亚马逊等美国科技巨头将利润合法地转移到爱尔兰等低税率国家。

他补充说，11 月 3 日美国大选后华盛顿政权的改变并不一定会导致美国立场发生变化，尽管新政府可能在贸易报复方面不太积极。

勒 · 梅尔表示：“或者有人接受数字税收再次延期数月甚至数年，或者有人认为对数字活动征收公平税收十分紧迫，在这种情况下，欧洲树立了榜样。”

“我们认为欧洲树立榜样并尽快采用数字税收是必不可少的。”

数十年来全球跨境税收规则改革缺席的情况下，越来越多的国家效仿法国，制定了本国的数字服务税收计划。

尽管今年的谈判正在进行中，法国暂停了对税收的征缴直到 12 月，华盛顿暂停了对法国商品征收报复性贸易关税直到 1 月。

尽管谈判已经推迟到 2021 年中期，但勒 · 梅尔说，法国的数字服务税将从 12 月起按计划收取。