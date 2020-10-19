阿里拍卖：尾号 99999 手机号卖出 16.1 万元，溢价率达 148%

IT之家 10 月 19 日消息 据阿里拍卖官方公众号消息，前段时间，密山市人民法院又对一个尾号为 “99999”的手机号使用权进行拍卖。这一手机号评估价为 6.5 万元，原价起拍。

IT之家了解到，这场拍卖有 12 人报名，77 人设置提醒，4000 余人围观。拍卖当天，竞买人先后出价 40 次，最终以 16.1 万成交，溢价率达 148%。

本次被拍卖手机号户主李某是一起买卖合同纠纷案件的被执行人。

2013 年 7 月，申请执行人王某给被执行人李某运送了红砖，李某一直拖欠砖款 591072 元。

2018 年，王某起诉至密山市人民法院。法院判决李某败诉。由于李某没有履行给付义务。2020 年初，王某申请法院强制执行。

法院执行局法官依法向李某送达了执行通知书，报告财产令，责令其在规定期限内自动履行给付义务并要求其如实报告财产。同时，执行法官通过全国法院执行查控系统查询其不动产、银行帐户等各种财产线索，但是没有发现其有可执行的财产。

后经过详尽的财产调查，发现李某持有一个靓号手机号码，于是及时进行查封、评估。

对手机靓号进行依法拍卖，扩大对被执行人可供执行财产的范围，这一做法是为有效保护当事人的合法权益。这一手机靓号依法在司法平台上进行拍卖，最终所得价款也顺利用于偿还了欠款。