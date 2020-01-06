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男子手机8888靓号欠费28元被中国联通销号，消费19.2万元才能找回

2020/1/6 15:19:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据华商报报道，陕西宝鸡一男子手机靓号欠费被销号，消费192000元才能重新找回。

51岁的杨先生在10年前办了一个尾号8888的中国联通靓号，“当时是每月消费500元，消费满3年就行。”消费3年后，杨先生的这个号码就开始用几十元的普通套餐。

2019年12月，杨先生欲使用该手机号时，发现已被注销了。杨先生近期使用的是尾号22222的号码。原来此前8888尾号的号码给孩子使用，是在外地，也没太关注这个事，没想到就欠费停机还被销号了，但从来没有收到任何欠费停机等的通知，就直接被销号了。

中国联通营业厅工作人员告诉他，现在尾号8888的靓号资费标准是每月消费800元，消费20年，也就是累计消费19.2万元。

据查询，该号码2019年4月11日已经注销，现在要复装的话得把欠费结清，按照现行靓号资费重新执行，当时是欠了28元，因为2019年4月11销号，到10月11日半年时间已过。目前中国联通现行的尾号8888这样的四连号靓号协议是：预存2万元话费，每个月消费800元，消费20年。

杨先生称，自己是VIP，信誉度是500多元呢。工组人员回应，信誉度会随着套餐更改产生变化，近期杨先生的信誉度是40元。杨先生对此表示，这就是霸王条款，没有任何相关规定的随意定价。

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关键词：中国联通靓号

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