天猫 11.11 正式开幕：22 天购买建议全攻略

2020年天猫11.11狂促活动今日14:00拉开序幕（点此查看），10月21日00:00正式开启。

本次S级大促自10月21日到11月11日，共计22天，小编在此为大家梳理了重要购买节点、红包玩法及预售奖励规则：

大促日历

本次大促有三个重点时间段，分别为：10月21日0点，11月1日~3日每天0点，11月11日0点。

预售

本次双11，天猫有两波预售：点此前往预售会场。

· 第一波：10月21日0点~10月31日（10月20日中午12点开启预售状态），11月1日起付尾款；

· 第二波：11月4日0点~11月11日，11月11日付尾款。

预售期间有以下福利和玩法：

· 收藏预购商品，送尾款抵扣金：10月20日12:00~24:00，各位如果提前收藏预售商品，大概率会获得淘礼金红包（官方送钱）或大额券，赢在起跑线；

· 各位小伙伴从 IT之家/辣品/最会买 跳转预购下单，第2、3、5笔订单可抽最高8元/18元/38元大额红包（付尾款时可用）；

· 除了第2、3、5笔订单，其他订单可抽取淘礼金0元定金红包（发放与定金相等的淘礼金红包，付尾款时可用。例如定金20元，尾款80元，如获此红包，尾款仅需付80-20=60元）。

超级红包从10月21日0点起开始发放，可领至11月11日，每天抽3次。领到的红包支持无门槛叠加+所有优惠叠加使用：点此领取。

· 首拆红包：10月21号00:00起开抢红包，拆开的第一个叫做首拆红包，首拆红包含有2个大额红包；

· 超级红包：10月21日~11月11日（10月21日、23日、27日、11月1日、4日、8日、11日加码）每日可领3次。

· 惊喜红包：10月24日、28日、11月3日、9日某个整点发放（当日通知），必中的大额现金红包（2元、3元、6元……）。

红包查看路径：手机淘宝-我的淘宝-红包卡券-红包

· 天天开彩蛋：各位在拆红包的过程中，有几率拆到获得超级红包、抽奖彩蛋2选1，选择抽彩蛋则可参加天天开彩蛋活动。



活动时间：10月23日~11月11日均可参与，将于次日08:00进行统一开奖。

一等奖：现金红包；二、三等奖：天猫国际商品优惠券；四等奖：现金红包和淘礼金礼包。

跨店满减

天猫跨店每满300减40元满减大促再度归来，上不封顶；支持跨店、跨品类使用。

跨店满减优惠可与所有优惠（品类券、单品券、店铺券、超市卡、红包……）叠加使用。

更多玩法持续更新ing……

· 本次天猫双11，拿到探底价需要叠加：预售立减+跨店满减+单品券（+店铺券）+品类券+红包，如果能抢到前XX名付定金/尾款名额，就更好啦。

小编预祝大家都能买到个好价哦~