TrendForce ：预计第四季度 SSD 价格将下跌 10-15%

IT之家10月19日消息 根据 TrendForce 的新报告，预计 2020 年第 4 季度 DRAM 和 NAND 闪存的内存市场仍将处于供过于求状态。

这种供过于求将意味着 2020 年第四季度内存价格下降 10%，2021 年价格进一步下降，且将导致 SSD 价格下降 10-15%。价格的下探很可能导致一个迄今为止堪称史上最低的 SSD 售价诞生。

集邦指出，这些减少的主要原因是华为失去了对这些库存 NAND 芯片接盘的机会，而其他智能手机制造商在华为断供后并没有替代华为吃下这些存储芯片，导致供应失衡。随着价格平价的临近，这些较低的 SSD 价格将有助于加速消费类设备中硬盘的下降。

此外，由于服务器行业的内存需求尚未显着恢复，因此整体内存出货量将继续保持疲软，ASP（出厂价）预计将在 20 年第四季度继续下探，并比上一季度下降约 10%。

IT之家了解到， 在 DRAM 市场中，各大下游厂商主要关注移动 DRAM 和服务器 DRAM 两种产品，而它们也占了 DRAM 出货的大部分。

在九月之前，华为由于受新一轮禁令影响而不得不抢占更多库存，这一行为拉动供需关系而迅速缓解了三大存储半导体供应商的库存压力。

NAND Flash 方面，集邦表示晶圆供应的持续增加将很可能导致晶圆平均售价环比下降近 20%。因此整个内存市场整体发展的现货市场在 9 月中旬之后再次陷入了低迷。

▲ 图源集邦

展望 21 年第 1 季度，由于厂商的采购需求增加，预计 DRAM 的出厂价降幅将大大缩小，因此其预计 21 年第一季度环比将下降 15%。