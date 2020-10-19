消息称马斯克旗下挖掘公司 Boring 所建地下环线只能承载 25% 的承诺人数

10 月 19 日消息，据国外媒体报道，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的 Boring 公司（英文 boring 有 “挖掘”和 “无聊”两种意思，因此马斯克也借 “Boring Company”自嘲要开一家 “无聊的公司”。）在拉斯维加斯会议中心（LVCC）下的隧道系统可能无法达到像最初承诺的运送人数。除了令人失望之外，可能 Boring 公司还面临着经济处罚。

地下环线

它所面临的瓶颈并不在于技术，而是消防条例。消防条例规定，环路三个车站之一的装卸区的乘客人数每小时仅为 800 人。如果其他车站也有类似的限制，那么该系统可能每小时只能运送 1200 人，约为其承诺 4400 的四分之一。

如果 Boring 公司实际上不能像承诺的那样在会议中心环线上运送那么多人，将不会从其建设预算中获得超过 1300 万美元的收入，一旦系统投入运行，就将面临数百万美元的罚款。

同时这个环线也落后于计划。Boring 公司原计划在 10 月 1 日之前完成该系统，可以让会议中心环线在 2021 年消费电子展之前启动并运行。现在，根据马斯克 10 月 14 日的推文，该环线将在 “也许一个月左右 ”开放。Boring 公司在 5 月完成了隧道挖掘工作。

根据项目的网站介绍，在拉斯维加斯环线，乘客将乘坐特斯拉 Model x、 Model 3 和改装的 Model 3，一次最多可容纳 16 名乘客，他们将以每小时 155 英里的速度穿越隧道。Boring 公司在 2018 年 12 月首次公布了其隧道系统的一个版本。