彻底重写！马斯克：下周二起向部分车主推送全自动驾驶 Beta 版

据报道，在对 Autopilot 和即将到来的全自动驾驶（FSD）功能的软件代码进行了彻底重写之后，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在 Twitter 上表示，该公司将从下周二（10 月 20 日）开始，对系统进行封闭 Beta 测试。

但是这并不意味着车主将在下周二收到新系统的推送，马斯克表示，只有很少一部分车主将会收到升级推送。马斯克在 Twitter 上表示：“这个功能最初将只提供给很少一部分人，他们都是专家或是非常小心的驾驶者。”

过去很长一段时间中，特斯拉公司都一直承诺将发布 FSD，然而这个功能的正式发布日期却一直一拖再拖。不久前，特斯拉表示他们几乎完全重写了软件堆栈。

今年 4 月，马斯克宣布特斯拉将在 2020 年底前实现自动驾驶功能，并将通过订阅的方式向车主提供该服务。马斯克还指出，他们的系统能够在无需人工干预的情况下，在大部分时间里将车主从家中送到工作地点。

特斯拉还希望实现其自动驾驶出租车车队目标，而确保 FSD 能够充分发挥作用，正是实现自动驾驶出租车服务的前提。特斯拉此前曾表示，希望明年在部分市场上让自动驾驶出租车实现上路。

特斯拉并未透露在正式推送给所有车主之前，封闭 Beta 版的 FSD 将测试多长时间，该公司发言人也没有对此置评。自动驾驶是一项很难实现的技术，即使特斯拉的 FSD 已经完成测试，它也还需要很长的时间进行微调，才能正式被部署在车辆之中。