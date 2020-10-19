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曝华为麒麟 9000 搭载满血 Mali-G78 GPU ，24 核心

2020/10/19 23:24:35 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 19 日消息  一款代号为 “NOH-NX9”华为手机的 Geekbench 5 OpenCL 跑分已经现身，根据之前的爆料，这应该是华为 Mate 40 系列。

麒麟 9000 的 OpenCL 跑分为 6430 分，值得注意的是，麒麟 9000 的 GPU 为 Mali- G78，配备了 24 组计算单元

IT之家曾报道，今年 5 月份，Arm 推出了 Mali G78 GPU，与上代 G77 相比性能提升了 25%。官方称，Mali G78 GPU 25% 的性能提升中有 15% 的来自于 5nm 制程，其余部分来自内部优化，另外 5nm 工艺的加持也将缩小芯片的尺寸。官方表示，Mali G78 GPU 还带来了 10% 的能效提升和 15% 的机器学习性能提升。

Mali G78 GPU 为 Valhall 架构，支持最多 24 个内核，也可选 18 内核，相比之下上代为 G77 为 16 个。游戏性能方面，24 核异步下的性能超过了 18 核的 28%。

爆料消息称，华为 Mate 40 Pro 采用了 6.76 英寸 OLED 显示屏，分辨率为 2772x1344 ，像素密度为 456 PPI。配置方面，华为 Mate 40 Pro 搭载了 5nm 工艺的麒麟 9000 SoC，CPU 为 8 核，包括 4 个  Cortex-A55（2.04 GHz），三个 A77(2.54 GHz)以及一个高频 A77（3.13 GHz）。

华为 Mate 40 系列全球发布会定于北京时间 10 月 22 日 20 点（欧洲中部夏令时间 10 月 22 日 14 点），一同发布的还有 FreeBuds Studio 头戴式耳机等，敬请期待。

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关键词：华为gpu

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