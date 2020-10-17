Counterpoint：三星再扩大与华为等其他品牌手机市场份额的差距

IT之家10月17日消息 市场研究公司 Counterpoint Research 昨日发布的一份报告显示，三星电子是目前全球最大智能手机供应商，且进一步扩大与其他厂商之间的差距。

在新冠疫情的背景之下，今年 4 月，由于印度和欧洲主要市场的大幅下跌，三星失去了榜首位置，但在 7 月和 8 月已经恢复过来。三星目前在印度的市场份额已经来到了历史最高点，三星进一步扩大了与华为之间的差距。

▲ 图源 Counterpoint Research

IT之家了解到，与今年 4 月相比，三星的市场份额增长了 2%。华为在 4 月份获得 21% 的市场份额之后，目前还剩下约 16% 的市场份额，预计将进一步下降。

苹果在淡季期间保持了良好的市场份额。而随着 10 月 13 日推出新的 iPhone 12 系列， Counterpoint 预计 iPhone 销量将上升，但只在 11 月，而 iPhone 11 系列和新款 iphone SE 将帮助苹果弥合其他部分。

小米的市场份额正在显著增长，尤其是在华为曾经拥有强大影响力的市场，如中东欧。由于政治性因素，我们将看到像三星、苹果、小米和 OPPO 这样的玩家获得更多收益。