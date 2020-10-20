微软最新 Xbox 应用已支持将 Xbox One 游戏串流到 iPhone/iPad

IT之家 10 月 20 日消息 微软针对 iOS 和 iPadOS 的 Xbox 新应用现已上线，让 Xbox One 用户可以将游戏串流到他们的设备上。新的 Xbox 应用已经在 App Store 中推出，其中包括远程播放功能，让 Xbox One 用户可以将游戏串流到 iPhone 或 iPad 上。

远程播放与微软的 xCloud 服务不同，后者直接从服务器而不是用户自己的 Xbox One 游戏机上串流游戏。这个 Xbox 远程播放功能只会连接到用户自己的 Xbox 游戏机，而不会连接到 xCloud。这类似于索尼自家的 PS4 远程播放功能，该功能在 Android 和 iOS 上也提供。

这款应用支持通过 Wi-Fi，甚至 LTE 或 5G 连接访问 Xbox 游戏机。Xbox 应用可以让用户控制家中的 Xbox，也可以在家外远程启动游戏机。Xbox 会在没有声音的情况下启动，当断开连接时，Xbox 会进入待机状态。

新应用还允许玩家快速下载或分享游戏视频片段和截图，甚至可以管理游戏机空间和删除游戏。

IT之家了解到，这款新的 Xbox 应用的速度也比之前的 iOS 版本快了很多，它的设计与整个 Xbox 的 UI 相匹配，这个新的设计都是为了微软在 11 月 10 日推出 Xbox Series X / S 游戏机而准备的。

苹果最近伸出了橄榄枝，允许 Stadia 和 xCloud 等服务上架 App Store，但包含了一个很大的陷阱，那就是微软将不得不单独提交数百款游戏作为使用其流媒体技术的独立应用程序，微软对苹果的新规定并不高兴。