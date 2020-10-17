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Xbox 负责人：没必要让 B 社游戏登陆其他平台以收回投资成本

2020/10/17 12:16:47 来源：IT之家 作者：西瓜/实习 责编：西瓜/实习
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IT之家 10 月 17 日消息  上个月，微软收购了 B 社母公司 Zenimax，而对于玩家而言就是该公司被微软收购后，还能不能在其它公司的游戏平台玩到 B 社的游戏。

在收购的消息刚公布后，B 社相关负责人曾发布公开信，但只是提到了类似于公司在被收购后仍将独立运行等事宜，并未提及关于游戏平台变更的事，而这件事最终还要看出了钱的微软是什么态度，今天 Xbox 负责人正面回答了这个问题。

据悉，Xbox 负责人 Phil Spencer 接受彭博社采访，在被问到 “如果不在 PlayStation 上卖《上古卷轴 6》，还有没有可能收回 75 亿美元的投资成本？”时，他回答：“yes”。

Phil Spencer 解释称，微软收购 Zenimax 并不是为了从一部分玩家手中夺走某些游戏，微软的收购文件中也没有任何一处涉及阻止其它玩家玩这些游戏。微软希望的是更多人能玩到游戏，而非更少。

IT之家获悉，但 Phil Spencer 同时也认为，微软拥有自己的主机用户基数，加上 xCloud、Game Pass 服务，微软没必要让这些游戏登陆其它平台以此收回成本。

言外之意似乎是 “微软不打算限制 B 社的游戏未来在哪些平台登陆，但公司也不差那点钱，没必要靠在其它平台上架游戏回本”。至于未来还能不能在 PlayStation 玩《上古卷轴 6》，结合此前的报道来看，大概率会保持现状，不受影响。

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关键词：Xbox游戏

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