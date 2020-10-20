富士康创始人郭台铭回应未兑现承诺质疑：将继续向威斯康星州投资

日前，外媒发布调查报告称，富士康承诺在威斯康星州投资建设制造设施，但它的承诺并没有达到标准。

富士康本来计划在威斯康星州建设 LCD 制造设施，工厂已经破土动工 2 年，但现在富士康获得批准，允许将设施从 “制造”转向 “存储”。2018 年富士康承诺新设施将会创造工作职位 13000 个。不过上周威斯康星官员致信富士康，声称设施没有足够多的全职员工，所以无法获得州税收抵免。

针对报道，富士康创始人郭台铭发表声明称：“2017 年，美国总统特朗普建议我评估一个方案，让富士康在威斯康星建设北美制造总部。在对话之前，富士康从未将威斯康星视为潜在投资地点。很快总统就说服我们，让富士康相信威斯康星是投资的好选择。”

“自从富士康与威斯康星开始合作到如今，世界已经发生巨大变化，尽管如此，富士康对威斯康星的承诺并没有改变。市场环境与新冠大流行改变了我们的扩张时间表，打乱了我们的制造计划，生产线也有了调整。尽管如此，富士康仍在推进威斯康星项目。”

“富士康再次重申，将会继续与总统特朗普合作，继续与地方官员合作，为威斯康星创造更多职位，吸引更多新投资。我们会为威斯康星经济发展做出贡献，并深信自己将为威斯康星州带来利益，为社区带来利益。如果谁将富士康当成伙伴看待，我们也会以伙伴的身份与它们合作。富士康感谢美国总统及威斯康星绝大多数政治领袖的支持，包括立法、地方选举及经济发展官员。”

“富士康会继续努力，争取让设施早日完工，只要联邦、州、地方各级像特朗普总统之前所做的一样，信守对富士康的承诺，向科技发展目标挺进——正是这一目标促使富士康投资；我们也会信守承诺，让威斯康星项目继续扩张，投资也会继续。富士康威斯康星项目已经为当地民众创造福利，随着项目的推进，随着公司与威斯康星州合作的深入，相信福利会进一步增加。”