2020 科大讯飞 1024 开发者节将至：《1024 计划》将全面升级

IT之家10月20日消息 1024 开发者节是首个以 A.I. 开发者为受众群体的人工智能大会，由科大讯飞公司发起并主办，自 2017 年至今已是第四届。

2020 年科大讯飞全球 1024 开发者节将以 “A.I. 焕新 · 更美好”为主题，通过多种形式展示 A.I. 的最新发展成果，共有 1024 计划发布会、平台产品发布会、AI 新技术发布会、100 + 行业峰会、400 + 生态展商、1000 + 产品展示等。

据悉，选择在每年的 10 月 24 日举行开幕式，是因为在计算机世界中 1024 是 2 的十次方，是二进制计数的基本计量单位之一。

此外，2020 年科大讯飞全球开发者大会上将全面升级《1024 计划》。A.I. 生态展也是 2020 科大讯飞全球 1024 开发者节的重要组成部分。本届 1024 将带来线上 A.I. 生态展厅、线下 2000㎡互动展厅、线上 A.I. 科技节目秀等。

IT之家了解到，科大讯飞开放平台于 2010 年正式上线，集成了语音合成、语音搜索、自然语言处理和语音听写等能力。截至目前，科大讯飞开放平台已对外开放了 331 项 A.I. 能力及方案，累计支持超过 28 亿终端。