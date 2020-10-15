首届草莓 AI 种植比赛：人工智能队领先顶尖农人队

10 月 15 日，经过近三个月的角逐，国内首届草莓 AI 种植大赛的第一赛季结束，人工智能队整体领先顶尖农人队。

7 月 20 日，在联合国粮食及农业组织指导下，由中国农业大学和拼多多联合举办的第一届 “多多农研科技大赛”在云南昆明启动，4 支来自全球的 AI 队伍、4 支来自中国草莓种植强县的顶尖农人队伍，展开为期 120 天的高原草莓种植挑战赛。

9 月开始的第一个产季中，4 支 AI 队伍和 4 支顶尖农人队伍，在草莓产出上已经出现了差异。

根据大赛技术支持方，云南省农业科学院的专家团队测定数据显示，在成熟周期内果实数量对比上，智多莓、AiCU、NJAI. 莓、CyberFarmer.HortiGraph 四支 AI 队全面领先，整体均值超过顶尖农人队 175% 以上。

而在平均果重指标上，CyberFarmer.HortiGraph、NJAI. 莓、智多莓 3 支 AI 队伍均处于领先水平。这其中，纪荣喜劳模工作队成为唯一一支超过 AI 的顶尖农人队。

云南省农业科学院研究员阮继伟博士称，比赛的 8 支队伍 “各显神通”，很快适应了高原气候下的草莓种植作业，成功将云南草莓产季提前了 60 天以上。

在 4 个独立的 AI 温室里，应用了荷兰骑士（Ridder）集团的智能化环境控制计算机及水肥一体化系统，其集成超过 50 套传感器，可实时读取温湿度、光照强度值、二氧化碳浓度等 45 条生产环境参数，并根据预设条件对超过 30 条灌溉、通风参数进行自动化控制。

40 余位来自不同学科、不同领域的青年科学家，将通过竞赛专用的 API 接口，挑战利用创新算法完善各自的 AI 模型，用人工智能实现 “无人值守”的草莓种植。

“这次是‘人机竞赛’，但也要探索人机协同，将人工经验数据化，为产区提供参考模型。”多多农研大赛组委会负责人兰克说，目前数据并不代表最终结果，更希望 AI 队伍和顶尖农人队伍，能够摸索出一套帮助中小种植者提升效益的最优解决方案。