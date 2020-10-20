北京一特斯拉 Model 3 失控撞进公交站台，司机：方向盘很重转不动

10 月 20 日消息，一名微博实名认证用户爆料称，其爱人驾驶特斯拉 Model 3 突发故障并撞向公交站台，当事司机表示 “方向盘很重转不动”。

微博发布后，引发网友关注讨论。有网友分析 “车停下来后方向盘很重，估计是车辆遇到碰撞，自己紧急断电了，方向盘也就没有助力了。”也有网友表示 “支持维权，如果是车的问题，起诉退车。”

车主随后发帖做出了进一步解释。其表示：

1. 视频是事故之后，用手机拍的车载行车记录仪的视频。所以视频里车门是开着的，安全带提示未系。同时，视频里的鸣笛声是录制时候的声音，不是事故发生时的。

2. 爱人确实在事故发生后，已经忘记是否开着 AP，以及是否来得急踩刹车。因为事故之后大脑一片空白了。

3. 方向盘很重的问题，车停下来后来交警想给帮着挪车，也发现很难转动方向。但是后来拖车来了之后，方向盘的情况又正常了。*

4. 发这个视频没有任何想甩锅给谁的意思。只想知道两个问题的答案，一个是为什么出现方向偏差又很难回正的情况。二是紧急制动功能为什么没有在前方出现障碍物的情况下启动。

目前特斯拉已经介入调查。

据车主微博透露，其昨晚已接到特斯拉服务中心的反馈电话，“详谈了五十多分钟。”

目前来自于特斯拉服务中心反馈是：1. 当时没有启用 AP 辅助驾驶 2. 方向盘的信号正常（但是没有说明为什么转不动方向盘）3. 探测到了护栏为障碍物，有人工主动刹车信号。不过紧急制动没有介入（可能由于判定护栏为软性物体）

随着国内特斯拉 Model 3 的普及，Model 3 引发的交通事故也多起来。

据媒体报道今年 6 月，江西南昌一辆特斯拉 Model 3 轿车发生撞击事故后起火。车主自述车辆突然自动提速到 127km/h，并且刹车失灵。同样的，今年 8 月 12 号，温州的陈先生驾驶着特斯拉 Model 3 刚到小区门口，车辆突然加速，接连撞上 14 辆车，陈先生受伤严重。

目前在国内的几起 “特斯拉 Model 3 失控”事故中，特斯拉方面给出的回应多为 “车辆没问题”或 “尚在调查中”。

近日，特斯拉终于承认 Model 3 过水坑后保险杠易脱落的问题。特斯拉在一份新的通告中表示：“在极少数情况下，2019 年 5 月 21 日之前在弗里蒙特工厂生产的 Model 3 汽车上的某些部件，可能会在排水不畅或积水的道路或高速公路上行驶通过积水时受损。”

目前，北京这位特斯拉车主反应的问题尚没有结果。