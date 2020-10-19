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特斯拉 Model 3 双电机全轮驱动长续航版续航里程增至 568 公里

2020/10/19 11:38:58 来源：TechWeb 作者：辣椒客 责编：西瓜/实习
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10 月 19 日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉近日对官网进行了更新，提升了在美国市场所销售的 Model 3 的续航里程，双电机全轮驱动长续航版一次充满电之后的续航里程，已增至 568 公里

特斯拉目前在美国市场上销售的 Model 3，共有 3 款，分别是后轮驱动标准续航升级版、双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动 Performance 高性能版。

在更新之前的上周四，这 3 款 Model 3 的续航里程分别为 250 英里、322 英里和 299 英里，补贴之前的起售价分别为 37990 美元、46990 美元和 54990 美元。

更新之后，后轮驱动标准续航升级版 Model 3 的续航里程增至 263 英里，双电机全轮驱动长续航版增至 353 英里（约 568 公里），双电机全轮驱动 Performance 高性能版增至 315 英里，三款的起售价并未发生变化。

不过，特斯拉在国内市场所售 Model 3 的续航里程，并未同步更新。

目前特斯拉在国内市场销售的 Model 3 也是三款，分别是后轮驱动标准续航升级版、后轮驱动长续航版和双电机全轮驱动 Performance 高性能版，前两款在国标工况法下的续航里程分别为 468 公里、668 公里，后一款超过 600 公里，三款在补贴之前的起售价分别为 24.99 万元、30.99 万元和 41.98 万元。

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关键词：特斯拉

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