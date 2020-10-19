特斯拉频繁降价，马斯克为何不惜激怒众 “韭菜”

刚刚过去的周末里，特斯拉潜在车主们可能不太会笑得出来。

因为特斯拉中国官网悄悄更新了 “购车保障计划”，2020 年 10 月 16 日之后，买家（所有车型）再也不能在提车后 7 天无理由退款了。

一时间，新 “韭菜”没了退路。

原本，特斯拉信心保障计划可以为买家提供免费退车服务。只要满足 “车辆没有损坏”、“里程表读数未超过 1600 公里”等条件，买家就可以将车辆退还给特斯拉，并获得全额退款。

此举无疑让潜在买家们心里增添了担忧，尽管他们可能没有退车的打算，但总心里多少会有一点点绿油油的，毕竟这可能是他们第一次购买新能源车，有很多未知的情况在等着他们。

类似对于车主的 “坑”并不少见，就在 10 月 1 日，特斯拉再次将 “销冠”车型——国产 Model 3 降低 2.1 万元左右，并且在更换电池后，续航反而有所增长。

降价对于车辆保值有很大副作用，尤其是特斯拉这种舍弃了 4S 店、去中间商的直营体系，一旦官方降价，几乎所有车型的估值都要在二手车商面前大大折扣。

此次降价后的标准版 Model 3 售价 24.9 万元，距离仅仅一年前的首批 Model 3 的 35.5 万元售价，已经足足砍掉了 10 万多元，相当于不知不觉中被打了 7 折。

尽管媒体大众把特斯拉比喻成韭菜收割机，但 Model 全系车型仍卖的很好。

2020 年 9 月数据显示，特斯拉中国销量 1.1 万辆，相当于理想汽车（3504）、小鹏汽车（3478）、威马汽车（2107）和零跑汽车（1050）四家新造车销量综合。

然而，降价虽然有损买家对特斯拉品牌的情感，但创始人马斯克丝毫不在乎，因为他的目的只有卖车——卖更多的车。

这背后，有两大因素驱使马斯克：

一是来自与上海市政府签署的业绩（纳税）对赌——如果挣不到钱，就要退还土地；

二是来自特斯拉内部签署、价值数十亿美元的《股票期权奖励计划》——如果 TSLA 市值突破一定高度，将给予马斯克本人实实在在的股票奖励。

2018 年 10 月，特斯拉（上海)以 9.73 亿元拍得上海临港重装备产业园区地块，面积总计 1200 亩，并预计会在次年（2019 年）4 月前动工。众多造车品牌都梦寐以求的条件，被这家外资企业 “空手套白狼”，但要知道，上一家和上海政府签署租地造车的品牌，还是上个世纪的德国大众。

然而，实则这里面有很大的坑。

在协议中，特斯拉跟上海市政府对赌：保证上海超级工厂从 2023 年年底起，每年须纳税 22.3 亿元，如果不能达成这一条件，则必须归还相应土地。

与此同时，特斯拉还必须在未来 5 年在上海工厂投入人民币 140.8 亿元的资本支出。

谁能想到，仅用一年时间，2019 年 10 月上海超级工厂就下线了第一批 Model 3。时至 2020 年初，在疫情最严重的那段时间，这座 “几乎没有工人”的工厂在数字化管理中有序进行着生产计划。

国产特斯拉的进军，无疑如一条 “鲶鱼”搅动着国内新能源市场的 “浑水”。就在包括一汽系、东风系、北汽系、上汽系、比亚迪、奇瑞、吉利等在内的主机厂，还在为 “骗补”费劲脑汁时，特斯拉在电动车领域市占率已经达到 53%，那个时候，连巨头大众奥迪加在一起也不足可怜的 1%。

然而，撑起这家万亿市值的公司并非易事。

时间回到 2018 年，马斯克在当时持股约 20%，随着更多股东进入，其手中的股票便不断被稀释，而马斯克对特斯拉控制权则不再稳定，市场信心无疑会受到打击。

所以，公司 2018 年 3 月果断向马斯克授予 12 期、价值 26 亿美元股权激励计划 (2018 CEO Performance Award)，将特斯拉的经营业绩、市场表现和马斯克的个人威望与财富深度绑定在一起。

特斯拉制定的这份富有挑战的 CEO 股票薪酬激励计划规定：从公司市值达到 1000 亿美元开始，市值每增加 500 亿美元并保持一定时间，他就有机会以 350 美元（在当时非常划算价格）的固定价格购入 169 万股特斯拉股票。

这不禁让人觉得，即便作为创始人，在众多股东的监督下，马斯克仍然只是个 “高级打工仔”，一切都向钱看齐，一切都以实实在在的业绩看齐。

就在今年 5 月，马斯克成功解锁了第 2 部分股票奖励，按照目前股价计算，该笔股票市值 21 亿美元。算上 7 月底解锁的第 1 部分股票奖励，今年马斯克已经获得了价值 42 亿美元的特斯拉股票内购权利，相当于当前股价（439 美元）的 15%。

所以，在金钱面前，马斯克确实有很大动机、不惜代价抬高公司股价，这其中就包括降价、减少服务成本等各种 “割韭菜”举措，尽管它们并不招用户喜欢，和蔚来这类将用户放在首位的车企，特斯拉更像以强大且优质产品为主导的品牌。

截止 2020 年 10 月 19 日，特斯拉股价 439 美元，市值已经高达 4000 亿美元。大家可能对这个数字没有概念，对比曾 “颠覆汽车业”的美国福特，前者的市值已经后者的 13.4 倍了。

似乎，随着 “韭菜”一茬茬地割，特斯拉市值不断飙升，而马斯克解锁的股票期权也就越多，这意味，距离他成为 “宇宙首富”的日子也将不会遥远。