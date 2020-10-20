最新测试：特斯拉电池可使普通电动汽车行驶超 350 万公里

10 月 20 日消息，据国外媒体报道，特斯拉电池研究人员公布的最新电池测试结果显示，锂离子电池可持续超过 1.5 万次充放电循环，或相当于使一辆电动汽车行驶超过 200 万英里（约 350 万公里）。

特斯拉在电动汽车行业处于领先地位，这在很大程度上取决于该公司的电池。在过去三年里，该公司一直有一个研究团队致力于电池技术的开发。

去年，特斯拉的电池研究伙伴、达尔豪西大学（Dalhousie University）的杰夫 · 达恩（Jeff Dahn）和他的团队公布了一种新型电池的测试结果。

这种电池是一种锂离子电池，采用新一代 “单晶”NMC 532 阴极和一种新的先进电解质，可以使电动汽车持续行驶 100 万英里（约合 161 万公里）。

如今，特斯拉的研究团队公布了更好的成果。近日，在一次新的演示中，达恩讨论了新电池更新后的测试结果。他得出的结论是，这些电池可使一辆中型电动汽车行驶 200 万英里（约 350 万公里）。

此外，达恩还展示了基于不同放电深度的结果。结果显示，锂离子电池在经过 1.5 万次循环后表现非常好。

在过去两个月里，关于电池的讨论一直是人们关注的焦点，这主要是因为特斯拉于 9 月 22 日举行了 “电池日”活动。

原本，投资者预期特斯拉会在 “电池日”活动上发布 “百万英里”电池，但最终却没有发布，这让很多人感到失望。

尽管如此，特斯拉还是在该活动上发布了全新的 4680 电池，这款电池的功率输出提升了 6 倍，续航里程提升了 16%，每千瓦时的成本下降了 14%，能量密度整体提升了 5 倍。